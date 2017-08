¡‘Popy’ Olivera cree que el Gobierno está sometido! [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



DECEPCIONADO

Fue su vicepresidente y renunció por amor. Raúl Diez Canseco aseguró sentirse avergonzado, triste y decepcionado de Alejandro Toledo. Dizque al ‘Cholo’ se le metió el diablo...



HABLA 'POPY'

Para ‘Popy’ Olivera, el Gobierno está sometido a las pataletas del fujimorismo. Indicó que esto se refleja en la salida del director del Lugar de la Memoria. O sea, el Ejecutivo no tiene carácter...



VILCATOMA

Quien también chancó al Gobierno fue la legisladora Yeni Vilcatoma. Afirmó que este régimen cometió el error de no reconocer cómo recibía el poder de la gestión humalista...

‘INTERESES’

Increíble. Resulta que los petroaudios que no se usaron para el caso de Rómulo León y ‘Don Bieto’ Quimper, sí serán empleados para el caso de la construcción de hospitales.



BACHILLERES

Al revelarse que seis ministros no tienen título, el aprista Mauricio Mulder dijo: “Tenemos un gabinete de bachilleres que no pueden solucionar problemas”. Toma mientras...



'COMPRENSIÓN'

Sigue la pelea entre Jorge del Castillo y Héctor Becerril. “Creo que tiene un problema de comprensión lectora porque no entiende las cosas”, dijo el congresista aprista...



MAIMAN

No solo Alejandro Toledo está asustado porque Josef Maiman se alista para contarlo todo. Es que el hombre hablará sobre Ecoteva, Odebrecht y Camargo Correa. Hay muchos que están cruzando los dedos, pues tendrían rabo de paja. Quéééé...