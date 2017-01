Todo adulto tiene derecho a ver pornografía para adultos. Federico Salazar no aparece los fines de semana en televisión, pero todos los domingos escribe una columna que, en más de una ocasión, es una de las más directas. Así, entre tanto opinólogo improvisado 'pulpín' y otros tantos recién arribados, es saludable leer al filósofo y periodista. Esta vez habla del proyecto de ley de Yonhy Lescano, el mismo que busca prohibir la pornografia en el Perú. Federico Salazar cree que esa propuesta es, por decir algo suave. absurda y fuera de lugar. Veamos.



Para empezar, Federico Salazar devela lo ilógico que es que un congresista dedique su tiempo y el de sus asesores a plantear una propuesta que es anticonstitucional de antemano. "La delincuencia avanza. El gobierno hace intentos por enfrentarla. El Congreso, en cambio, no tiene este tema entre sus prioridades", dice Federico Salazar. Asimismo, indica que, pese a que los problemas del país son otros, Yonhy Lescano plantea prohibir la pornografía. "La pornografía, debe recordarse, no es delito. No puede serlo porque se trata de prácticas sexuales entre adultos, grabadas para el consumo de adultos", indica Federico Salazar y resume así su tesis



Eso sí, Federico Salazar recuerda que lo que sí es delito, algo condenable y castigable es la pronografía infantil. Así, es este tipo de contenidos los que las autoridades del Estado debe combatir, recuerda. "No deben perder el tiempo tratando de regular la conducta de los adultos. Ni siquiera de los que consumen pornografía", señala Federico Salazar en su columna publicada hoy en el diario local El Comercio.

Federico Salazar delata la falta de fundamentos con que cuentan las tesis en la que el congresista Yonhy Lescano ha presentado su proyecto de ley y asegura que "la pornografía no afecta la salud mental de nadie". Así, resalta que no hay que confundir la causa y el efecto Es por ello que pone como ejemplo que si un pedófilo ve pornografía, es absurdo pensar que la pornografía genera la pedofilia.

"Si esa forma de razonar se extiende, podríamos prohibir las películas policiales", sostiene Federico Salazar. "La propuesta es inaceptable. Quedará en la historia del folclor legislativo", asevera en esta columna de hoy, publicada en El Comercio. La polémica sigue abierta. A continuación, el proyecto de Ley de Yonhy Lescano: