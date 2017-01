Porno: Yonhy Lescano no detendrá proyecto de prohibición y amenaza a la ‘televisión basura’ [VIDEO]

El congresista Yonhy Lescano, de la bancada de Acción Popular, anunció que no se detendrá en su proyecto de ley que busca prohibir el porno en Internet en Perú, algo que muchos consideran como una medida impopular.



De pasada, el mencionado parlamentario sostuvo que también tiene pensado una iniciativa similar contra la llamada 'televisión basura'. Todo ello tuvo lugar en el programa que conduce Nicolás Lúcar.



"Hay que ser consecuente, porque unos se quejan contra la ‘televisión basura’ y después están defendiendo la pornografía. Dicen que la ‘televisión basura’ daña a los niños y adolescentes, ¿y la pornografía no?”, precisó Lescano.

Hay que mencionar que el congresista se mostró contrariado por las opiniones que generó el referido proyecto de ley, el cual propició una oleada de pronunciamientos en las redes sociales. La mayoría de casos ha sido a favor del porno.

Uno de los manifiestos más célebres fue el lanzado por Federico Salazar, el cual señaló que el porno no es delito. Claro está, si ello tiene como protagonistas a personas adultas. "La pornografía, debe recordarse, no es delito. No puede serlo porque se trata de prácticas sexuales entre adultos, grabadas para el consumo de adultos", refirió el periodista.



"No deben perder el tiempo tratando de regular la conducta de los adultos. Ni siquiera de los que consumen pornografía", sostuvo Salazar, dando así defensa a su derecho de ver porno.

