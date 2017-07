¿Rusia en contra del porno? Estos son los alucinantes requerimientos para los que quieren acceder a Pornhub

Para muchas personas, Rusia es un país exótico y atractivo. Las chicas tienen el cabello de color dorado, el invierno allí es algo de temer y el vodka hecho en su tierra de origen tiene un sabor más que adictivo. Pero ahora no serán pocos los que pensarán más de dos veces antes de emprender una travesía hacia este pueblo, el cual ha tomado medidas 'en contra' de uno de los sitios porno más conocidos del mundo: Pornhub.



Pues, como indica The Sun, las personas en Rusia tendrán las cosas más difíciles cuando tengan ganas de aplacar sus deseos sexuales visitando esta plataforma. La historia de conflicto entre Pornhub, web porno que hizo famosa a Mia Khalifa, y la administración de Vladimir Putin tiene el estatus de legendaria y acá te la vamos a contar.



En setiembre del año pasado, Rusia bloqueó el acceso a Pornhub porque ofrecía información que podría dañar la mente de los más pequeños. Este veto fue levantado en abril, asunto que festejaron los más acérrimos fans del porno.



Pocas semanas después, el asunto entre Pornhub y Rusia pasó a convertirse en una intriga digna de un capítulo de House of Cards. Los enemigos de Vladimir Putin comenzaron a diseminar un documental prohibido en el país usando el sitio porno.



El tema se ha ido agudizando con el pasar de las semanas al punto que ahora las normas para entrar a Pornhub son muy estrictas. Ahora, quienes deseen ver porno en Rusia vía este portal deben ingresar por una serie de verificaciones que podrían afectar su privacidad.

Entre estas se encuentran la vinculación con una cuenta de la red social Vkontakte ('el Facebook ruso'), un número telefónico cuya tarjeta SIM sea del país e información del pasaporte.



"Debe quedar claro, que nuestra página no guarda ninguna información personal de quienes acceden al sitio. Solamente se verifica que tengan 18 años de edad mínimo. Todo lo que vemos en Vkontakte, es la petición de un usuario y nadie podrá saber en qué contenidos dentro de nuestro portal está navegando", expresó el vicepresidente del portal porno, Corey Price, a Vice.