La propuesta del congresista Yonhy Lescano en contra del porno en Perú provocó revuelo en varios sectores, siendo también blanco de memes y burlas en las redes sociales. Pero, ¿acaso es posible evitar que la gente mire películas triple X?



Pues, esta pregunta puede tener un contundente no como respuesta para muchas personas. Esto parece estar respaldado por una información que dio el portal porno Pornhub sobre el consumo de este tipo de material durante los 12 meses de 2016.



La cantidad de horas durante las cuales la gente vio este tipo de cosas podría hacer que Lescano tenga un patatús: ¡4,599 millones a nivel mundial! Esto es equivalente a 5 mil 246 siglos (sí, siglos). Sin duda, el negocio del porno no tiene pierde.



Cabe mencionar que esta cifra es parcialmente cierta ya que tenemos a disposición más plataformas porno como Xvideos y RedTube, los cuales no han arrojado números acerca del consumo de sus productos.

Hay que mencionar que Pornhub recibió la visita de 23 mil millones de usuarios en 2016. Analizando la cifra se puede mencionar más de 64 millones diarios, 2 millones por hora, 4 mil por minuto y 729 por segundo. Todos ellos solo buscaban una cosa: porno y más porno.



Pero entremos en detalles. Tal como indicó el portal Perú 21, Pornhub detalló qué tipos de porno fueron los más buscados en su página.

En el primer puesto estuvieron las cintas porno de lesbianas, seguidas por madrastras, MILF, adolescentes y hermanastras. Sin duda, la terminología es familiar para los consumidores asiduos de porno.



Separando el tipo de producto por sexo, se puede mencionar que los hombres buscaron más películas con MILF, madrastras, hermanastras y japonesas. Mientras que las chicas vieron más porno de lesbianas, tríos, padrastro con hija, lesbianas seduciendo a extrañas, gangbang extremo y muchas cosas más.

