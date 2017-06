"Posiciones sexuales cuando él quiere y tú no”, el artículo que alienta la violación a la mujer y que ha enfurecido a todos

Un artículo "posiciones sexuales para cuando él quiere y tú no”, escrito por una blogger de la web 'El diario de la nena', fue duramente criticado por su contenido y acusado de incentivar la violación a mujeres que no quieren sostener relaciones sexuales con sus parejas.



La autora de la publicación que se hizo viral en Facebook y otras redes sociales empezó diciendo: “Tienes dos opciones, decirle que te duele la cabeza (respuesta que los hombres odian) o… limitarte a las posiciones sexuales que aquí te comparto”, desatando una verdadera ola de críticas de mujeres indignadas.



"Este publicación habla abiertamente, y sin asco, sobre la violencia y subordinación de la mujer en el plano sexual", dijo una indignada usuaria de Facebook que no puede creer que sea una mujer la autora de este artículo en el que deja a la figura femenina como un objeto sexual que no puede (ni debe) tomar sus propias decisiones.

Pero ¿qué es lo que realmente ha enfurecido a la comunidad femenina? Según los comentarios en Facebook, en el artículo del 'Diario de la Nena' se propone que la mujer, así no quiera tener sexo con su pareja, haga estas posiciones sexuales "para tener a su hombre feliz".



“Seamos prácticas y resolvamos sin hacer tormentas. Le darás gusto, estarán juntitos, no tendrás que hacer mucho esfuerzo y dormirás plácidamente”, escribió la autora de la publicación en la web 'El Diario de la Nena'.



Asimismo enumeró 6 posturas sexuales que implican un menor esfuerzo a la hora de tener sexo con tu pareja. Luego agregó este párrafo que terminó desatando la ola de indignación femenina: “Si tu pareja nota que comienzas a quedarte dormida, simplemente haz un pequeño gemido y eleva un poco las piernas arqueando tu cuerpo”.



En Twitter cientos de comentarios terminaron por hundir al artículo de 'El Diario de la Nena', al que culparon de promover la violación.

Perdón???????????

La mejor postura si él quiere y tú no?? https://t.co/G74I98FUfe — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 7 de junio de 2017

¿Qué es esto? Se dice: "no quiero coger." Punto. "Resuelve sin hacer tormenta" es lo mismo a "coge aunque no quieras." Es un espanto esto. pic.twitter.com/KXoeSrDE1W — Vanilla 🖤 (@MissRoxyMusic) 7 de junio de 2017

"El diario de la nena" minimiza a una posición sexual la violación. pic.twitter.com/CPLnjVEQA7 — Luli (@Lulipob) 7 de junio de 2017

Si tu pareja te quiere violar, no te niegues, no lo denuncies, busca una postura cómoda, y déjale hacer.

Se buena.https://t.co/T2i8FFHAbm — Guillermo Toledo (@willytoledo1) 7 de junio de 2017

https://t.co/gh3tUWV3o4 que claseeeeeeee de machismo es este!!!!!!!!!!! Firjrjxnrokekxlqkssmejxiexmwmsk q mierdaaaa — Karina Higa (@karinahiga) 8 de junio de 2017

Hola @diariodelanena tu nota machista, demodé y pobre, atrasa miles y miles de años. Indignante: https://t.co/dj6o38RN7G — Martín Marcou (@martinmarcou) 7 de junio de 2017

'DIARIO DE LA NENA' SE DISCULPA



Posteriormente, 'El Diario de la Nena' borró el polémico post de su página web y ofreció disculpas públicas a sus usuarios a través de su cuenta en Facebook.



"El Diario de la Nena quiere ofrecer una disculpa a todos aquellos que pudimos ofender con la publicación de nuestro contenido. La intención de este portal, sin duda alguna, no es la de promover algún tipo de práctica que pueda violentar a la mujer ni ningún ser humano,sino de abarcar temas con los que se puedan sentir relacionados. La nota fue erróneamente titulada y el contenido fue creado con otro propósito. Una sincera disculpa".

Los comentarios a este post de disculpa no se hicieron esperar

Usuarios indignados con artículo que promueve la violación a mujeres. Usuarios indignados con artículo que promueve la violación a mujeres.

Vale la pena recordar que una de cada tres mujeres en el mundo que ha tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja y en nuestro país tenemos que ser testigos de cómo aumentan los casos de feminicidio y violencia contra la mujer.