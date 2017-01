PPK: 'Vitocho' reprochó apoyo a la construcción de aeropuerto de Chinchero [VIDEO]

Sacó chispas. El apoyo abierto a la construcción del aeropuerto de Chinchero que dio el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), provocó reacciones inmediatas. Una de las más fuertes fue la del congresista Víctor Andrés García Belaunde, perteneciente a las filas de Acción Popular.



A través de una llamada a RPP Noticias, 'Vitocho' reprochó el mensaje a la Nación ofrecido por PPK. Según el parlamentario, el Estado estaría regalando la ejecución del mencionado proyecto.



"Me parece bien no permitir que se firme una adenda que regala un aeropuerto a un privado insolvente por 40 años (...) No se puede permitir que el Estado esté regalando cosas", indicó 'Vitocho' sobre el discurso de PPK.

El mandatario manifestó que el proyecto del aeropuerto de Chinchero se llevará a cabo de todas formas. Es más, PPK viajará en los siguientes días a la mencionada localidad.



“Una comisión en el Congreso ha dicho que el MTC no debe firmar este documento y por eso tenemos que postergar la visita, pero yo les garantizo a ustedes en Chinchero, que yo estaré ahí en unos pocos días y que vamos a ir adelante con ese proyecto”, señaló PPK.

