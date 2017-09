PPK sobre su alta desaprobación: "Yo no creo nada en esa encuesta" [VIDEO]

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), indicó que no cree en la reciente encuesta de GfK que reveló que su desaprobación sumó 19 puntos porcentuales, en los últimos meses, y se ubica en 77%.

La aprobación de PPK, según GfK, registra su punto más bajo en lo que va de su gobierno, al llegar al 19%, 13 puntos porcentuales menos respecto a lo que arrojó la encuesta del mes anterior.

"Yo no creo nada en esa encuesta. Para bajar de 31% a 19% tiene que pasar algo catastrófico, pero no ha pasado nada. La huelga de los maestros, sin duda, no nos ayudó", precisó PPK.

A pesar de dichas cifras, PPK se muestra optimista y considera que las inversiones se incrementarán en los próximos meses. Además indicó que se ha iniciado la etapa de 'reconstruccipón' por lo sucedido con Fenómeno del Niño Costero.

"Si viviera de encuestas, estaría manejando el auto mirando al retrovisor. Yo miro para adelante y lo que estoy viendo es una mejora importantísima en las importaciones del Perú. En lo que va del año ya han subido 27 % eso tendrá un efecto en la inversión", agregó PPK en RPP.