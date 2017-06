PPK: Daniel Salaverry le pone mala nota al primer año de su gestión [VIDEO y FOTOS]

Es uno de los rostros nuevos del fujimorismo. Empresario y arquitecto. Daniel Salaverry (44) nació en Trujillo. Saltó a la notoriedad por enfrentarse al mismísimo presidente de la República al pedirle ‘más respeto al Congreso’. Ante ello, PPK respondió: ‘Él me tiene que respetar a mí’. Trome conversó con este polémico congresista de Fuerza Popular, quien ‘inyecta sin anestesia’.



Congresista Salaverry, ya se va a cumplir el primer año del gobierno de PPK. ¿Lo aprueba o desaprueba?

Es un Gobierno que no ha estado a la altura de las expectativas. El señor Kuczynski, cuando fue candidato, dijo que sabía perfectamente cómo hacer las cosas, que tenía un equipo de lujo y, sin embargo, vemos que ahora están en el poder y no tienen la menor idea de lo que significa gobernar.



¿Usted considera, como algunos analistas políticos, que este es un Gobierno de lobistas?

Por lo menos, un Gobierno que tiene una tendencia hacia los negocios, sí.



¿Cuál cree que es la principal debilidad de PPK?

Qué justamente no se ha quitado esa camiseta de empresario para ponerse la camiseta de todos los peruanos.



A su criterio, ¿Zavala debe permanecer como premier?

Le ha faltado fuerza, liderazgo a su premierato, pero es una decisión del presidente.



¿Cuál es el balance que hace de todo lo sucedido con Chinchero?

Creo que Chinchero va a ser el Gaseoducto o la Interoceánica de Kuczynski.



Usted pidió la salida de Vizcarra de la vicepresidencia, ¿se ratifica?

No solo yo, el 54% de los peruanos en la última encuesta de Datum lo piden.



¿Y el contralor Edgar Alarcón debe renunciar?

El amante de los fierros. Creo que debe investigarse. Me parece que más allá de los temas legales, los temas éticos y de principios deben prevalecer.



¿No le parece que el contralor tiene ‘rabo de paja’ por sus ‘carritos’?

Es un tema muy complicado que debilita la imagen de la Contraloría y por lo tanto, considero que debe ser investigado y finalmente, se tomará una decisión con base en lo que resulte de la investigación. Yo no puedo adelantar una posición.



INSEGURIDAD CIUDADANA

Acaba de salir una encuesta de ‘Pulso Perú’ que revela que el principal problema del país es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué no avanzamos en ese tema?

El ministro a nivel macro está teniendo ciertos logros. Sin embargo, estos son opacados cuando vemos, por ejemplo, que matan a un juez de paz en Trujillo, se meten a su casa y lo asesinan. Cuando vemos que mueren, como ha ocurrido hace unos días, dos policías en una emboscada en Huanta. O que siguen muriendo nuestros jóvenes porque les roban un celular...



A eso apunto. Todos los días hay asaltos, ‘raqueteos’, ‘marcas’ en la ciudad. ¿Qué hacemos?

Esa es la pregunta del millón. Y tenemos a un ministro que por más que muestre una buena intención, no ha sabido hasta hoy disminuir esa sensación de inseguridad en la que vivimos permanentemente los peruanos.



¿Van a insistir en la interpelación a Carlos Basombrío?

Sí, ese es un acuerdo que está en marcha.



Desde las cárceles se dirigen asesinatos y extorsiones. ¿Le parece que la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello está haciendo una buena gestión?

Creo que el presidente Kuczynski debería cubrir ese puesto que está vacante aún, ¿no? La ministra Pérez Tello es una buena congresista.



¿Por qué se demoran tanto en poner bloqueadores?

En Trujillo, en el penal El Milagro, tenemos ya años con este problema y hasta ahora no lo resuelven. Ahora la ministra dice que recién en noviembre vamos a ver los primeros resultados. Como te digo, es una buena congresista.

‘BANCADA ABUSIVA’

Algunos califican a la bancada fujimorista como abusiva y prepotente. ¿Cuál es su autocrítica?

Estamos cumpliendo el rol que nos ha dado el pueblo a través de las urnas. Estamos realizando el control político, fiscalizando. Entiendo que a algunos no les guste. Me imagino que Zavala o el presidente quisieran gobernar sin oposición, sin que los fiscalicen, pero nosotros estamos desempeñando el papel que el pueblo nos ha encomendado.



Al fujimorismo también lo están criticando por obstruir, criticar y no dar propuestas. ¿Qué tiene que decir?

Que revisen la cantidad de proyectos de ley que hemos presentado en favor del pueblo peruano. Contra la corrupción, por ejemplo, para sacar a los corruptos de todos los espacios importantes de la sociedad...



¿Es verdad que el objetivo final de Keiko es la vacancia de PPK?

(Sonríe) No, el que pidió la vacancia más bien fue su congresista Guía. No existe ninguna declaración de algún congresista de Fuerza Popular que se haya referido a ese tema.



¿Keiko aún no cierra las heridas de haber perdido la elección contra PPK?

Keiko está liderando su partido político, que es la mayor organización política en el Perú. La más grande, la más organizada y es el rol que le compete. No creo que haya heridas.



¿Usted está del lado de Keiko o de Kenji?

No existen facciones en Fuerza Popular. Hay un solo liderazgo de Keiko Fujimori.



¿Qué opina de la actitud de Toledo de pasearse libremente por Estados Unidos cuando tiene orden de prisión preventiva?

Lo hace porque seguramente sabe que hay alguien muy poderoso que lo está protegiendo. La falta de acción, de decisión de este Gobierno para tomar medidas concretas y lograr que se pueda traer al señor Toledo, nos hace pensar que se mueren de miedo de que él venga, hable y ‘cante’.



Otros opinan que la justicia es blanda con Ollanta y Nadine. ¿Lo siente así?

Blanda, permisible y, además, cómplice, diría yo.



¿Cree que deben revelarse todos los nombres de quienes han recibido coimas de Odebrecht?

Sin que esto perjudique obviamente las investigaciones o las acciones que va a emprender el Ministerio Público, pienso que sí, dentro de la medida de lo posible.



Acaba de salir una foto de Alan con Marcelo Odebrecht y Lula. ¿Considera inocente al líder aprista?

Eso tendría que decirlo la justicia. Sí considero que por una foto nadie puede ser culpable.



¿Qué le parecen las protestas masivas de los padres de familia respecto a la ‘ideología de género’ en los colegios?

Hay que explicarles bien a qué se refieren estos temas. La tolerancia es importante, pero también el respeto a la manera en que los padres quieren educar a sus hijos.



Usted fue aprista, ¿por qué se pasó a las filas del fujimorismo?

Porque Fuerza Popular actualmente es el verdadero partido del pueblo.



Muchas gracias, congresista, y ojalá, por el bien del Perú, este Gobierno encuentre el rumbo...

Muchas gracias a ti. Bueno, felizmente ya faltan cuatro años para que se vaya PPK, así que no es tan trágico el tema.