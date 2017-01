PPK habla de Keiko Fujimori, Odebrecht, el matrimonio gay y muchas cosas más en entrevista exclusiva [VIDEO Y FOTOS]

Viernes 13, cinco de la mañana. Listo en el Grupo Aéreo Nro. 8 junto al fotógrafo, para acompañar al jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, hasta Puno, donde estuvo en Desaguadero para inspeccionar los trabajos de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado, y luego al lago Titicaca, para evaluar el grado de contaminación y darle solución a través del proyecto ‘Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales’.



Subimos al avión presidencial. Ingreso a una especie de oficina amplia con baño incluido. Él, guardando las formas, nos saluda. “Un día triste por lo que pasó ayer (jueves) en Puente Piedra, ha habido infiltrados”, comenta. Y, sin más, enciendo la grabadora.



Presidente, han pasado seis meses de su gobierno, ¿está satisfecho con la labor que viene realizando?

Vamos bien. Lo que ha sido necesario es pedirle al Congreso facultades para legislar en temas que afectan al ciudadano.



Usted es una persona que siempre ha estado cerca al poder. Siendo jefe de Estado, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en todo este tiempo?

Yo creo que tenemos una buena colaboración del Congreso. Hay mucha animadversión en las palabras, pero en realidad los hechos no son así.



Ha repetido que ganó las elecciones ‘por un pelo’. A estas alturas, ¿considera que eso fue bueno o malo?

Fue bueno, ya que tengo una idea clara de lo que tenemos que hacer. Nuestro sistema constitucional, sin embargo, hace que el Congreso se elija en la primera vuelta y ese fue un voto distinto.



En estos meses, ¿quién es su principal consejero?, ¿a quién escucha más?

Escucho a mi gabinete. Tengo un muy buen gabinete y un excelente premier (Fernando Zavala). Escucho a todos ellos y, naturalmente, leo los periódicos y veo la televisión también.



¿Es complicado ser presidente del Perú? ¿Qué es lo más difícil?

Lo que es difícil es el estado de animadversión que hay en mucha gente, en algunos medios y en las redes, mucho enfrentamiento entre la gente. Somos un país desunido, en realidad.



¿Qué le pasa por la cabeza cuando recién han pasado seis meses de su gobierno y algunos ya hablan de vacancia?

No hay ninguna base para ese tipo de declaraciones.



¿Siente que no lo valoran?

Yo creo que hay gente que busca generar controversia, daño, y por eso lo escriben.

REUNIÓN CON CIPRIANI

¿Es verdad que en la reunión que tuvo con Keiko en la casa de Cipriani, usted le dijo: ‘Por favor, ayúdeme’?

No, lo que conversamos fue cómo podemos trabajar juntos, eso fue.



¿Qué le pidió literalmente a la señora Fujimori?

Que haya un estado de colaboración con el gobierno, por lo menos mediáticamente.



¿Siente que el fujimorismo le pone trabas o lo está apoyando?

Mire, ellos controlan el Congreso y, naturalmente, pues van a objetar algunas cosas.



‘Algunas leyes del fujimorismo no sirven para nada’, afirmó la vicepresidenta Mercedes Aráoz, ¿está de acuerdo?

Yo prefiero no comentar sobre eso (carcajadas).



Usted es un hombre de mundo, liberal y, como lo ha dicho, de vez en cuando ‘mete la pata’. ¿Siente que sus posturas chocan con la mayoría conservadora del Perú?

Realmente no. Yo soy una persona religiosa. Claro que hemos heredado en algunas currículas escolares unas cosas que a mí no me entusiasman, pero ya estaban ahí desde el gobierno anterior, qué íbamos a hacer.



¿Está de acuerdo con el matrimonio homosexual?

No.



¿Qué es lo principal que desea lograr este año para el país?

Lo que quiero es que se reactive la economía, eso no es fácil porque este escándalo de Odebrecht ha hecho que muchas obras se detengan.

PRECIOS DE ALIMENTOS

Explíquele al pueblo, ¿por qué están subiendo los precios de los alimentos y no se reactiva la economía?

Los alimentos han subido algo debido a la sequía, pero felizmente, como estamos viendo aquí en Juliaca, no hay sequía. Las lluvias han vuelto y creo que esto va a ser pasajero.



¿Cuál es el principal consejo que le ha dado su esposa?

Calma y tranquilidad. Ella es la que se agita cuando lee los periódicos (risas).



¿Duerme bien en las noches?

Sí, sí, sí.



Distintos especialistas me han comentado que estamos frente a un gobierno débil y sin rumbo, ¿hacia dónde vamos?

No, pienso que tenemos un gobierno clarísimo, como lo muestran estas 112 leyes que hemos dado, que básicamente son leyes para ayudar al ciudadano.



Con un decreto de urgencia anularía los cobros en recibos de luz por Gasoducto Sur. ¿Lo hará?

Estamos dispuestos a hacerlo.



¿Y el peaje de Puente Piedra?

Hay que estudiar bien cuál es el contrato de la Municipalidad con Rutas de Lima, que es una concesión municipal.



Pero dijo que iba a solucionar el problema que aqueja a miles de ciudadanos...

Yo lo que dije y se ha hecho es que se suspenda por un mes, mientras se estudie.



Respalda al ministro Basombrío, pero la inseguridad ciudadana sigue creciendo, ¿qué tenemos que hacer?

No creo que la inseguridad ciudadana esté creciendo. Hay operativos muy grandes que se han hecho.



¿Hasta cuándo vamos a ver robos al paso, crímenes, violaciones y extorsiones?

Considero que con las leyes que hemos dado y la reorganización de la Policía que está en marcha, vamos a ver una mejora sustancial en los próximos seis meses.



¿De qué hora a qué hora trabaja?

Desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche.



¿Qué hace para relajarse?

Hago natación.



¿Cómo quisiera que el pueblo lo recuerde?

El hombre que forjó un país económicamente exitoso y al mismo tiempo democrático.



¿Qué mensaje le daría a los peruanos que se están sintiendo decepcionados de su gobierno?

No creo que estén decepcionados. Lo que pasa es que hay una transición. Hemos heredado una situación difícil económicamente y va a tomar algo de tiempo remediarla.



Gracias, presidente Kuczynski, por su espíritu democrático de atender al ‘diario del pueblo’.

Gracias, gracias a usted y bienvenido a cuatro mil metros de altura.

COIMAS DE ODEBRECHT

Lo están acusando de ser muy blando con la corrupción, ¿qué tiene que decir?

No, nosotros no somos blandos, hemos dicho que vamos a ser implacables. La Fiscalía ya ha tomado cartas en el asunto, pero no olvidemos que en este momento hay varios contratos de construcción muy grandes, por ejemplo Chavimochic en el norte. Hay gente que dice que debemos suspenderlo y otros que hay que seguir. Eso requiere una evaluación.



También se señala que como fue premier de Toledo y en ese momento se negoció la Interoceánica, le podría ‘salpicar’ el tema Odebrecht...

Yo firmé una ley que dio el Congreso y el proyecto se empezó a construir ya en el siguiente gobierno.



¿Qué opina de la reciente revelación de que esta empresa brasileña haya pagado 29 millones de dólares en coimas en el Perú?

Me parece escandaloso y no sé si es la única que pagó.



Al final ¿qué cree que va a suceder con el tema Odebrecht?

Lo que va a pasar es que ya no va a haber ningún contrato con Odebrecht en el Perú y esa empresa va a enfrentar unas dificultades tremendas.



La gente puede creer que es normal en el Perú que una empresa pague coimas a funcionarios para ganar una licitación...

Me temo que mucha gente piensa eso y eso es lo que tenemos que cambiar.



¿Conoció personalmente a Marcelo Odebrecht o a Jorge Barata, ‘el hombre que sabe demasiado’?

Yo he visto a Marcelo Odebrecht una vez en Palacio, hace más de diez años, y a Barata lo he conocido una que otra vez en Lima.



Presidente, ¿nos puede asegurar a los peruanos que los corruptos que caigan del caso Odebrecht irán presos?

Yo estoy absolutamente seguro, pero eso depende del Poder Judicial.



(Oscar Torres)

