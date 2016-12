PPK envió saludo por Navidad y Año Nuevo

El mandatario Pedro Pablo Kuczynski pidió paz y respeto en un mensaje enviado por Navidad y Año Nuevo, en el cual deseo felices fiestas a todos los peruanos.



“Quiero desearles una Feliz Navidad, un Próspero Año Nuevo. Sé que el año nuevo será mejor, de más paz y de más prosperidad, pero para llegar a él debemos festejar con prudencia”, señaló Pedro Pablo Kuczynski.



Además, Pedro Pablo Kuczynski pidió a los peruanos que si van a beber no manejen y que no jueguen con pirotécnicos ni cohetones, que son peligrosos.



“Debemos respetar al prójimo, sobre todos a los que son ancianos, los que están abandonados, o a los chicos que no tiene padres, pensemos en los otros”, acotó Pedro Pablo Kuczynski.



Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski dijo: “Mi mensaje para Navidad es respeto a todos, el año que vive es el año de la paz, observemos la paz, cumplamos nuestro deber y ahora disfruten de estas fiestas. Feliz Año”.