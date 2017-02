PPK: ¿cómo los Estados Unidos ve a Latinoamérica? [VIDEOS]

En el marco de su visita a Estados Unidos, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), formó parte de una conferencia en la famosa Universidad de Princeton. Durante su ponencia, el mandatario lanzó una frase que, a pesar de ser cierta para muchos, podría formar parte de la polémica.



“Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas. Como el medio oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, sostuvo PPK.



Pero el jefe de Estado hizo una excepción ya que Venezuela es la oveja negra en el continente, motivo por el que PPK calificó su situación como 'insostenible'. “Le dije que su gobierno era insostenible y tenía que dar un paso al costado. Obviamente ella no lo recibió muy bien”, manifestó en su presentación.

Así, no pocas personas expresaron que estas palabras tuvieron un matiz despectivo para el continente, mientras que otros no tardaron en coincidir por lo manifestado por PPK en Princeton.



Por otra parte, PPK fue distinguido en la Universidad de Princeton con la medalla James Madison, el cual es el galardón más alto que otorga esta casa de estudios a sus alumnos más destacados en el servicio público.

