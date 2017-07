PPK: ¿nombramiento de Fiorella Molinelli en el Midis fue una torpeza? [VIDEO]

El periodista y analista político, Pedro Tenorio, da una mirada a la coyuntura política de los últimos días. Sobre todo, él habla del nombramiento de Fiorella Molinelli en el Midis durante el 'maquillaje' del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



PPK hizo cambios en el gabinete, ¿han sido solo un ‘maquillaje’?

Más que un ‘maquillaje’, ha sido una oportunidad perdida, pues, evidentemente, el equipo de PPK requería un afinamiento. Si no estamos cambiando al primer ministro Fernando Zavala, cuando menos mejorar al elenco que lo acompaña.



Entonces, ¿había la necesidad de ‘refrescar’ más sectores?

Sí, era necesario hacerlo en diversos sectores, para que el ciudadano vea avances y acciones concretas.



¿Al gabinete le falta conectarse con el pueblo?

Su gabinete tiene profesionales de muy alta calificación, pero al no ser muchos de ellos políticos, no entienden que al ciudadano se le debe explicar qué se está haciendo, cómo voy a mejorar la vida de ese padre de familia que invierte para que su hijo estudie, pero que se muere de miedo porque los delincuentes lo vayan a balear para robarle la mochila. Falta comunicación.



¿Este gabinete tiene un exceso de técnicos?

Hay un exceso de técnicos que podrían trabajar como viceministros y hay una falta de políticos que entiendan que no solo deben hablar, sino también trabajar.



¿Qué otro problema tiene PPK?

Tener una minoría en el Congreso. Entonces, lo que tiene que hacer es ganar una mayoría en la calle.

¿Es bueno que apueste por Fiorella Molinelli?

Me parece que es una torpeza por parte del jefe de Estado. La hoja de vida de Molinelli es la de una profesional competente, pero su accionar como viceministra le trajo nota negativa al Gobierno. Ponerla como ministra de Desarrollo e Inclusión es ponerla en vitrina para las críticas de la oposición.



Con Molinelli, ¿PPK le daría un mensaje a la oposición?

Se puede interpretar como ‘no me importa lo que opines’ y eso es malo para un gobierno tan débil como el de Kuczynski.