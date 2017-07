El presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a referirse sobre el posible indulto al condenado ex gobernante Alberto Fujimori. Esta mañana en diálogo con RPP, el mandatario indicó que "antes de fin de año espera definir esto".



"Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del ex presidente Fujimori", explicó PPK a la emisora.



PPK no quiso dar más detalles sobre el tema, sin embargo, agregó que si las opiniones médicas no son favorables a una eventual liberación a Fujimori, preso por los casos La Cantuta y Barrios Alto , “se seguirá la recomendación médica”.



Pero esta no es la primera vez que PPK se refiere al caso de Fujimori. En junio, el presidente dijo al semanario inglés The Economist que "el tiempo de hacerlo es ahora".



Incluso tras sus declaraciones, el congresista Kenji Fujimori usó su cuenta de Twitter para darle las gracias.