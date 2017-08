PPK pide a maestros que “no peleen por quién controla el sindicato” y Pedro Castillo dice que huelga seguirá

La huelga de maestros al parecer no tiene visos de cuando acabar pero el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tiene algo que decirle a los docentes que permanecen en pie de lucha desde hace más de dos meses.



“En el Perú se necesita más corazón, empatía y conocimiento”, consideró PPK durante una actividad en Apurímac, resaltando que este último punto es clave para el progreso y exhortó a los docentes que acatan esta medida de fuerza en 18 regiones del país.



“Sin conocimiento no hay progreso. Y yo les digo a esos maestros que me esperaban por allá atrás: regresen a sus clases”, dijo PPK. “No se peleen por quién controla el sindicato, peléense por la calidad de la educación, eso es lo que importa”, agregó.



PPK dio estas declaracionetras tras su inspección al hospital Diospi Suyana, de la Asociación Civil Religiosa del mismo nombre, que atiende a personas de escasos recursos económicos del distrito de Curahuasi, ubicado en la provincia apurimeña de Abancay.



PPK en Apurímac

MAESTROS RESPONDEN

Pero para el presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sutep, Pedro Castillo, los maestros no abandonarán la huelga que acatan en diversas partes del país hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas.



En diálogo con Perú21, Pedro Castillo expresó que en Puno y Huancayo “ya empezaron los encadenamientos” de profesores y adelantó que hoy evaluará con sus colegas si intensificarán su medida de fuerza.



Consultado sobre si abandonar las huelgas estaría entre las discusiones, Pedro Castillo indicó que “esa posibilidad no está en debate”. ¿Será acaso una respuesta directa a las palabras de PPK o una simple coincidencia?



“(Seguirán con las manifestaciones) hasta cuando nos escuche el gobierno, que dé solución a nuestros reclamos, no solo se trata de sentarnos a conversar sino a definir los compromisos que deben asumir”, señaló el dirigente del Sutep.



“Nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de la escuela pública, el presupuesto, la deuda social y el buen trato a los maestros”, expresó, al tiempo que reiteraron que la ministra de Educación, Marilú Martens, “ya sabe lo que pedimos”.

