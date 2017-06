¿PPK indultará a Fujimori?: "El tiempo de hacerlo es ahora"

¿Pedro Pablo Kuczynski indultará a Alberto Fujimori? La pregunta vuelve a ponerse en el tapete luego de que el presidente de la República se refiriera a la posible gracia presidencial para el condenado ex gobernante.



"El tiempo de hacerlo es ahora", dijo al respecto PPK al semanario inglés The Economist.



Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, dijo a El Comercio que PPK respetará las normas sobre la entrega de indultos, en caso Alberto Fujimori lo solicite.



En el mismo artículo titulado "¿Quién gobierna el Perú?", PPK habló sobre la relación entre el Gobierno y Fuerza Popular.



"Acá tenemos un grupo que resiente que sea presidente", dijo PPK. "Ellos han colaborado con las grandes cosas, pero les gustan los pequeños gestos que demuestran su insatisfacción por no estar en Palacio", agregó.



En tanto, el congresista Kenji Fujimori usó su cuenta de Twitter para agradecer las declaraciones de PPK sobre el posible indulto a su padre.



"Gracias, Señor Presidente @ppkamigo. Es hora de voltear la página. Le estaré eternamente agradecido", escribió.



Gracias, Señor Presidente @ppkamigo. Es hora de voltear la página. Le estaré eternamente agradecido. https://t.co/MvfAq2TOYK — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 22 de junio de 2017