El indulto al expresidente Alberto Fujimori volvió a ser puesto en el tapete, después de que una periodista consultara sobre el tema al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) esta mañana. El momento se produjo tras el Te Deum.



Terminada la misa y el Te Deum en la Catedral de Lima, PPK se mostró de buen humor. Incluso conversó brevemente con la prensa. "Estuve con el cardenal, ahora me voy al Congreso", declaró. Pero quizá no se espero la siguiente pregunta.



"¿Va a indultar o no a Alberto Fujimori?", preguntó una periodista y la reacción de PPK no demoró en llamar la atención. El mandatario optó por un elocuente silencio, seguido de un gesto de sorpresa.



"¿Ese gesto qué quiere decir?", insistió la reportera. "Todos tenemos que estar reconciliados", dijo PPK. Luego alzó la mano para saludar a la prensa y acto seguido se dirigió al Congreso de la República para emitir el esperado mensaje a la Nación.



Como se sabe, Alberto Fujimori se encuentra en prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El ex mandatario purga una condena de 25 años en el penal de la Diroes.