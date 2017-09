PPK tomará juramento a nuevo gabinete este domingo pero... ¿quién será su nuevo premier?

Ahora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski no solo tendrá que reemplazar a Marilú Martens en Educación, como exigía la oposición, sino a todos los ministros. Tras la caída del gabinete de Fernando Zavala en el Congreso, el principal voceado como nuevo premier es Martín Vizcarra.



Vizcarra, quien es primer vicepresidente, anteriormente renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Otros nombres que se barajan son los de Beatriz Merino, Ántero Flores-Aráoz, Jaime Saavedra y Jorge Nieto Montesinos.



Según fuentes de Palacio de Gobierno, la primera opción para el Ministerio de Economía, que también ocupó Fernando Zavala, sería la viceministra Claudia Cooper.



Trascendió que algunos ministros, como Bruno Giuffra (Transportes), Cayetana Aljovín (Energía y Minas) y Pedro Olaechea (Producción), se quedarían en sus cargos.



Congreso rechaza cuestión de confianza planteada por Fernando Zavala

MENSAJE

Para el congresista oficialista Carlos Bruce, Marilú Martens, al igual que Fernando Zavala, no se quedaría en el Consejo de Ministros.



Tras la decisión del Congreso, que no le renovó la confianza al gabinete, el Ejecutivo tiene un plazo de 72 horas para nombrar a uno nuevo. Por eso, ayer Pedro Pablo Kuczynski dio un mensaje para anunciar que lo hará el domingo.



Indicó que, si bien no le agrada que el Parlamento haya rechazado la cuestión de confianza, esa decisión se ajusta al orden democrático y, por ello, la respeta. Sin embargo, criticó que en las últimas semanas se haya cuestionado la política de Estado en materia de Educación.



Mensaje a la Nación de PPK

SIN RETROCESO

Agradeció, de ‘todo corazón’, a Fernando Zavala, a su gabinete y a los congresistas que votaron a favor de la confianza. Finalmente, aseguró que gobernará hasta el 28 de julio del 2021. “No retrocederé ningún milímetro en ese propósito. Tienen mi palabra”, enfatizó.



PARA TENER EN CUENTA...

* En total, 77 congresistas votaron por la ‘no confianza’ al gabinete ministerial, 22 lo hicieron a favor y 16 se abstuvieron.



* En el 2014, en el régimen humalista, la premier Ana Jara fue censurada por el ‘reglaje’ a personalidades políticas.



