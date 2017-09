PPK, Loudes Alcorta, ‘Vitocho’ García Belaunde y más en ‘Pepitas’

CAÍDA LIBRE

La última encuesta de Datum reveló que PPK sigue para abajo en popularidad. Su aprobación bajó 12 puntos, de 34% a 22%. Dizque existe malestar en la población porque los problemas no se solucionan. Uyuyuy...



‘IGNORANTES’

La tía Lourdes Alcorta se mandó con todo en Twitter. Calificó de ‘ignorantes’ a quienes andan diciendo que el fujimorismo quiere vacar a PPK. Según ella, decir eso es una ‘estupidez’. Pero muchos, como Pedro Cateriano, afirman que esa es la intención de Keiko Fujimori. Quééé...



‘SHERIFF’

Los exagentes del GEIN ‘Gaviota’ y ‘Ardilla’, quienes se casaron luego de la captura de Abimael Guzmán, pidieron entre lágrimas que Benedicto Jiménez sea indultado. Dijeron que el país le debe mucho al ‘Sheriff’. No me diga...



TERRORISTAS I

Hay 63 terroristas que han denunciado al Estado y piden un billetón. La verdad que son frescos, pues 39 de ellos no han pagado la reparación civil. ¡Deben 5 mil 267 millones de soles!...



TERRORISTAS II

En este grupo se encontraría la bailarina Maritza Garrido Lecca, quien saldría libre este lunes 11. Nooooo...



LETRERO

En redes sociales muestran un video donde se ve al congresista de izquierda, Justiniano Apaza, negándose a tomarse una foto con un letrero que decía: ‘#TerroristasNuncaMás’. ¿Por qué será?...



‘PLANILLERO’

‘Vitocho’ García Belaunde dice que el presupuesto de Fernando Zavala es ‘planillero’. Explica que el 75% se va en sueldos y pensiones, y solo un 25% es para inversión pública. ¡Qué cosa!...‘Florida en el camino del huracán Irma. Los mejores deseos para los amigos y familiares que viven allí’.



