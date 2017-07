Mensaje a la Nación de PPK: Lee el discurso completo del presidente [VIDEO]

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llegó al Congreso de la República alrededor de las 10:54 de la mañana para brindar su mensaje a la Nación, que inicialmente estaba pactado a las 10:30 de la mañana.



Pero antes del esperado discurso, el mandatario recordó a las víctimas del Niño Costero y pidió un minuto de silencio por ellas. Asimismo, agradeció a las personas que hicieron frente a esta tragedia como los bomberos, autoridades locales, congresistas y ministros, entre otros. También reconoció la "amplia generosidad" de aquellos ciudadanos que pusieron su granito de arena durante esta tragedia.



A continuación el mensaje a la nación que emitió PPK esta mañana:



DISCURSO de 28 DE JULIO DE 2017

Señor Presidente del Congreso,

Señores Congresistas,

Autoridades del Poder Ejecutivo,

Jefes de las Fuerzas Armadas,

Su Eminencia Cardenal Primado,

Ciudadanos,

Amigos todos:



Cumpliendo con el mandato del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, me presento ante el Congreso, símbolo y representación de la democracia, con mi mensaje anual sobre la situación de la República, así como las reformas y mejoras que juzgo convenientes para consolidar en ella un mayor bienestar.



Pero antes de cumplir con ese deber, deseo tomar un momento del tiempo de todos ustedes para rendir homenaje y expresar mi gratitud -tanto personal, como el de toda la Nación- a aquellos miembros del Estado que estuvieron en primera fila durante la emergencia que originó el Niño Costero: las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el cuerpo de bomberos, Defensa Civil, los técnicos del COEN, autoridades locales, congresistas y ministros.



También a la empresa privada y a aquellos ciudadanos que con amplia generosidad entregaron aportes y prestaron su ayuda. Junto a ellos, quiero recordar a aquellos peruanos que perdieron la vida en este desastre. Por ello, deseo que me permitan iniciar este mensaje pidiéndoles que nos pongamos de pie para compartir un minuto de silencio.



PPK y su mensaje a la Nación.

El día de hoy le he pedido a 9 personas que me acompañen, personas que estuvieron en la primera fila durante la emergencia. Ellos están aquí en el Palco Presidencial con mi esposa Nancy Lange, la Primera Voluntaria del Perú, quien también trabajó largas horas para recolectar donaciones. Me gustaría presentarlos:



o Pedro Llauce, Cabo del Ejército del Perú. Pedro rescató a un niño aislado por las inundaciones, subiéndolo a un helicóptero en pleno vuelo.

o Mariela Esqueche, Sub Oficial de Segunda de la Fuerza Aérea del Perú, apoyó a una mujer a punto de dar a luz mientras era evacuada en un vuelo de apoyo.

o Carlos Mondragón, Oficial de Mar Primero, Buzo de Salvamento de la Marina de Guerra del Perú. Carlos rescató a 200 personas en Piura en un solo día.

o Mary Carmen Morales, Médico Odontóloga del Ministerio de Salud, quien caminó kilómetros en busca de damnificados en Piura.

o Luis Burgos, Director del Museo Max Uhle en Ancash, quien permaneció durante una semana en el Museo salvaguardando el Patrimonio Cultural de la Nación

o Gracias también a Guillermo De Lama, Capitán de la Policía Nacional del Perú; gracias a Rita Denegri, Seccionario del Cuerpo General de Bomberos del Perú; gracias a Bertha Zavala, Voluntaria en Essalud; y gracias a Salvatore Giaquinta, voluntario del sector privado.

PPK y su mensaje a la Nación: Niño Costero y Lavajato.

Tenemos acá a 9 ciudadanos que son un símbolo vivo del Perú que queremos construir. Coraje, solidaridad y trabajo en equipo.

Les pido a todos fuertes aplausos de agradecimiento para ellos y a quienes ellos representan. ¡Somos Una Sola Fuerza!

Muchas gracias.



Retomando una antigua tradición, abandonada en décadas recientes, entrego a cada congresista la Memoria que resume nuestro primer año de gobierno, en la cual describimos los retos y los problemas, así como las soluciones que se sugieren para el futuro. Cada año haremos lo mismo y cualquier peruano, desde Purús a Güeppí, desde Desaguadero a San Ignacio, y desde Aguas Verdes a Tacna, lo podrá descargar de la nueva y moderna web de servicios del Estado que hemos creado: www.gob.pe



Mucho se habla de la independencia de poderes, pero poco se ejecuta. Nuestro gobierno es y será respetuoso de la separación de poderes. Por ello, el Poder Judicial ha ejercido sus funciones sin interferencia de nuestra parte. A las Fuerzas Armadas y a la Policía, les hemos restablecido sus sistemas de decisión interna, sin influencias políticas. Queremos que el Perú se transforme en un país moderno. Pero esto solo será posible con instituciones responsables que trabajan sin interferencia.



Hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la colaboración entre el gobierno central y las regiones y municipalidades. Hemos creado el GORE Ejecutivo, un encuentro que preside el que habla acompañado del Gabinete Ministerial, con todos los Gobernadores Regionales del país. Este encuentro se ha llevado a cabo en 4 ocasiones y hemos tenido 3 encuentros macro-regionales.



Continuaremos la práctica durante todo mi mandato. También hemos ya realizado 3 Muni Ejecutivos, un encuentro entre un grupo de ministros designado por mí con autoridades municipales. Este esfuerzo está teniendo resultados muy positivos gracias al exhaustivo seguimiento que hacemos de los acuerdos para llegar a resultados concretos, sobre todo en las zonas más afectadas por la pobreza, tales como la Amazonía y la Sierra.

