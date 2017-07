PPK y su mensaje a la Nación: Todo lo que necesitas saber [EN VIVO]

ACTUALIZACIÓN 12:00:

PPK: "Los objetivos al 2021 son ofrecer redes de agua para 4 millones de peruanos más y redes de desagüe para 8 millones más, con una inversión total de 50 mil millones de soles."



PPK: "Cumpliendo un compromiso de este gobierno con la revalorización de la carrera docente, ya hemos otorgado un aumento de 16% en el sueldo básico de los maestros, tanto para los nombrados en mayo del presente año, como para los contratados, ahora en agosto (...). Hoy les reafirmo que estamos presupuestando un incremento similar el año que viene, con lo cual cumpliremos con darle a nuestros maestros el salario al que nos comprometimos durante la campaña. No es fácil, pero honraremos nuestra palabra."



PPK: "El presupuesto de salud será mayor para el año 2018 y cumpliremos con los trabajadores de salud mejorando su escala salarial, su productividad y humanizando el trato del paciente. Fortaleceremos además el rol del Ministerio de Salud en las regiones. Paso a paso vamos a reformar este sistema de Salud que no funciona como debería. La salud es demasiado importante como para estar esperándola en una cola."



PPK: "Los peruanos estamos cansados de que las entidades públicas se pasen la pelota entre ellas y no asuman su responsabilidad. Debemos destruir esta pésima práctica."



PKK: "De igual forma, mi Gobierno ratifica su compromiso y fortalecerá su lucha contra toda forma de discriminación, muy especialmente el racismo, lacra que nos separa del país moderno que merecen todos los peruanos."



PPK: "Quienes también merecen tranquilidad son las mujeres peruanas. Como país, debemos atacar frontalmente la violencia contra las mujeres. Es indignante que en el Perú se registre un feminicidio o intento de feminicidio al día y que seamos el tercer país en el mundo con el mayor número de violaciones sexuales por habitante. Por eso, hemos fortalecido el círculo de protección para la mujer. Ahora, marcando el número 100, cualquier mujer recibirá ayuda y orientación las 24 horas al día. Además, hemos instalado los primeros 25 'Centros de Emergencia Mujer' en comisarías y esperamos duplicar esa cifra antes de fin de año. La lucha de las mujeres es mi lucha".



PPK: "Hace años que la principal preocupación de los peruanos es la inseguridad ciudadana. Por eso hemos implementado una estrategia firme, eficaz, con indicadores y metas concretas de cumplimiento (...) Hemos realizado 73 mega-operativos que han resultado en la desarticulación de organizaciones criminales y la captura de delincuentes de alta peligrosidad. (...) Hemos incorporado al sistema a 1,826 requisitoriados por el Poder Judicial, de los cuales ya hemos capturado 504 a través del Programa de Recompensas."



PPK: "Para agilizar la inversión en infraestructura, estoy presentando al Congreso un Proyecto de Ley que reducirá los tiempos para la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura." Aplausos de los presentes.



PPK: "Hemos destinado 20 mil millones de soles para la Reconstrucción con Cambios. Con ellos reconstruiremos: 8,700 kilómetros de carreteras, casi 2000 colegios, 47 mil viviendas y 150 centros de salud".



​PPK: "Nuestro primer año de gobierno enfrentó, lamentablemente, varios contratiempos imprevistos como Lava Jato y el Niño Costero. Quizá subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico en un contexto como este. Me disculpo si fue así. No me imaginé que se juntarían, en pocos meses, dos acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato".



PPK inicia su mensaje anual a la Nación. Antes de iniciar, el presidente recordó a la victimas del Niño Costero y pidió un minuto de silencio por ellos. Asimismo, agradeció a las personas que hicieron frente a esta tragedia. PPK hizo mención a los bomberos, autoridades locales, congresistas y ministros, entre otros. También reconoció la "amplia generosidad" de aquellos ciudadanos que pusieron su granito de arena durante esta tragedia.



El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ingresó al Congreso de la República para brindar su mensaje a la Nación, que inicialmente iba a empezar a las 10:30 de la mañana. Acompaña al mandatario la Comisión de bienvenida.



Estamos ad portas del mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el cual es muy esperado por muchos de los sectores políticos y económicos del país. Esto debido a las recientes movidas en el Ejecutivo y los escándalos denunciados en los medios.



Sobre el discurso de PPK, muchos ya se han manifestado sobre qué es lo que aguardan. Uno de ellos fue el vocero de la bancada del Apra, Jorge del Castillo, quien habló con la agencia Andina.



Según mencionó el conocido político, su grupo quiere que PPK ofrezca un mensaje que englobe lo que él conversó con diversos sectores.



“Esperamos que él (PPK) llegue con lo que ha consensuado en todas las conversaciones que tuvo, con los comunes denominadores que recogió en las conversaciones con los grupos políticos y eso debe traducirlo en el discurso de mañana”, expresó.

MOVIDAS EN EL GABINETE

Hay que mencionar que el discurso de PPK por Fiestas Patrias ha sido precedido por una movida en el Gabinete Zavala que trajo mucha polémica. Lo que se prestó para las críticas fue el nombramiento de Fiorella Molinelli como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).



No pocos pegaron el grito en el cielo porque ella, cuando era viceministra de Transportes, suscribió la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero. Esto se ha convertido en uno de los escándalos que más ha afectado a la administración de PPK.