PPK: ¿Mónica Delta cree que el presidente es testarudo? ¡Esta entrevista sacará roncha! [VIDEO y FOTOS]

Luego de saber que existen otros audios que involucran al premier Fernando Zavala y al primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, da la sensación de que nada está claro. El contralor Edgar Alarcón es acusado de ‘chuponeador’. Es un buen momento para entrevistar a una periodista que marca diferencias por su imparcialidad y sobriedad todos los domingos en ‘Punto Final’. Inesperadamente, Mónica Delta llegó a nuestro encuentro en una bicicleta que utiliza para transportarse al trabajo. Luego, nos abrió las puertas de su bonito departamento y en exclusiva analiza qué está sucediendo en el país.



Mónica, ¿esto es lo que se esperaba de un gobierno de PPK?

No, creo que muchísimos peruanos y, me incluyo, estábamos esperanzados en toda la experiencia de PPK, no solamente a nivel económico, de inversiones, sino a nivel político. Ha habido factores externos como muchos dicen, pero sobre todo errores internos.



Te lo pregunto porque se hablaba de un ‘gabinete de lujo’ y expertos en el crecimiento de la economía...

Es que utilizar estas cosas de lujo a mí me parece fuera de foco. Creo que necesitamos un Gobierno y un gabinete ministerial que opere, que nos traiga inversiones y que reencuentre el camino del desarrollo.



Te lo digo porque la economía está estancada y se está perdiendo empleo...

Bueno, bien fácil, cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo y no tiene chamba, está malhumorada y piensa que no hay futuro, en ese momento nos encontramos. Entonces, no hallamos todavía al ‘Mago de Oz’, o sea, al que nos cambie con la varita mágica.



Mercedes Aráoz me dijo que el fujimorismo no los deja gobernar. ¿Es cierto?

El fujimorismo tiene una mayoría avasalladora, pero lo cierto es que en muchos gobiernos no necesariamente tienes el Congreso que quieres. Tienes el Congreso que te toca y debes operar de esa manera. Necesitas buscar puentes y ponerte de acuerdo en cosas mínimas para poder salir adelante.



PPK va a cumplir un año en Palacio.¿Cuál es su principal debilidad?

Yo creo que es testarudo.



‘GABINETE INEXPERTO’

¿Este gabinete de tecnócratas está fracasando?

Es un gabinete inexperto en asuntos políticos. Me parece bien que haya tecnócratas, pero lo que necesitamos también son operadores políticos y buenos, decentes.



¿Calificarías de ‘chuponeador’ al contralor Alarcón?

No tengo esos elementos, pero lo que queda claro es que en las reuniones donde ha estado el contralor, ha salido una grabación, ¿entonces? Y en esa grabación se escucha en primer plano la voz del contralor. Las demás voces se escuchan como en segundo o tercer plano. Habría que hacer una pericia para ver si, efectivamente, salió de ahí, pero digamos que todo indica que hay algo que está mal.



¿Debe irse a su casa este señor?

Yo creo que después de la investigación que se ha hecho, hay cuatro presuntas graves faltas que ha cometido el contralor. Entonces, no es solamente un tema que está vinculado a los audios. Es un contralor que está cuestionado y un contralor no puede estar cuestionado.



Al margen del ‘chuponeo’, que es cuestionable, ¿no te parece que los ministros estaban buscando favorecer a una empresa privada, donde trabajaba la hermana de Zavala?

Yo creo que sí. Estaban interesados en sacar este Chinchero por razones personales, políticas, de inversiones, por lo que fuera, pero se ve mal, se escucha mal y no es dable que un proyecto, que venía con problemas desde el principio, no lo hubiesen parado en el momento que debió ser parado. Eso es lo que a mí me llama la atención.



Algunos analistas sostienen que este es un ‘régimen de lobistas’. ¿Piensas lo mismo?

Mira, lo que pasa es que hacer lobby o hacer cabildeo, es tratar de seducir al otro, al que está en el poder, para que se aprueben leyes. Lo que no puede pasar es que haya intereses personales o de agenda propia. Lo que sí creo es que este Gobierno no está haciendo las cosas bien, porque de lo contrario no estaríamos en la situación en la que nos encontramos.



KEIKO

¿A qué crees que está jugando Keiko Fujimori? ¿A buscar la vacancia presidencial?

Leer a Keiko es bien difícil. Ni los propios ni los extraños la leen bien, pero lo que ha quedado en la percepción es que Keiko no ha podido asimilar del todo una derrota. Keiko debería demostrar que es capaz de estar a la altura de un estadista y tener las conversaciones como lideresa de un grupo político importante con el Gobierno, para sacar adelante al país.



Algunos analistas sostienen que PPK debería cerrar el Congreso. Convocar a nuevas elecciones para poder tener gobernabilidad. ¿Qué piensas?

No creo que PPK cierre el Congreso, creo que, además, sería muy malo para el país. Es un poco a ‘como no puedo contigo, te cierro la puerta’ y estaríamos en una situación de parálisis, mucho peor de lo que hoy estamos.



Si fueras su asesora, ¿qué le aconsejarías al presidente para enrumbar al país?

Que cambie ministros en algunas carteras claves. Que tome oxígeno. Es decir, yo no sé cómo va a salir el premier Zavala de esta circunstancia. A mí me parece Zavala, dentro de la cartera de Economía, una garantía para tener una visión económica inmediata, pero creo que hay ministros a los que ni se les ve. Hay ministros que ni siquiera aparecen...



¿Qué perfil se necesita?

Primero, el país necesita ministros que sepan lo que están haciendo, pero que también sean voceros que nos expliquen en qué cosa están trabajando y que les salgan, digamos, a las voces fujimoristas para poderlas neutralizar, como en cualquier otro Gobierno.



La inseguridad ciudadana nos golpea todos los días, ¿qué se debe hacer?

Basombrío está haciendo bastante esfuerzo con la policía desarticulando las grandes mafias, extorsionadores, sicarios, pero creo que no tenemos ese mismo ritmo en los asaltos y los robos de a pie, es decir, diarios. Ahí hay un asunto pendiente. Entonces, no sé si es que le faltan manos o hay estrategias que no se están teniendo en cuenta.



¿Por qué hay empresarios miserables que encierran a jóvenes trabajadores por un sueldo de hambre y los dejan morir? ¿Quiénes son los responsables?

Es una cadena de responsables y acá en realidad no hay que hacernos los inocentes. Solamente el 30 % del país es formal y la formalidad no solamente implica que tú pagues un poco de impuestos a la SUNAT, que más o menos vivas en los lugares más adecuados, no. La formalidad implica una consecuencia, o sea, hay gente como la que ha encerrado a estas personas, que tienen un montón de plata y seguramente viven en los barrios más pudientes del país, pero no tienen ningún empacho de seguir esclavizando en el siglo XXI. Dicen que hay empleadas domésticas que son encerradas. ¿Y por qué lo hacen? Porque no les tienen confianza, para que no se roben las cosas. ¡En qué país estamos viviendo!



¿Eres optimista con el futuro del país?

Me pides algo difícil. Estaba muy optimista cuando empezó este Gobierno, pero hoy estoy bastante menos optimista. Sin embargo, me resisto a pensar que no haya una salida.

NADINE Y OLLANTA

¿Te parece que la Fiscalía y el Poder Judicial están pasando por ‘agua tibia’ a Nadine y Ollanta?

Me parece que Nadine y Ollanta tienen una estrategia del silencio que nos está haciendo tontitos a un montón y, si entre ellos está la Fiscalía, bueno, al que le caiga el guante que se lo chante.



¿Crees que Toledo se está burlando de la justicia peruana?

¡Qué te puedo decir! Yo creo que quizá no se están utilizando las herramientas que debieron utilizarse desde el principio. No entiendo por qué no se puso un grupo de abogados desde el primer momento en los Estados Unidos, para poder entender la legislación y ver exactamente de qué manera eso se acortaba y podía generarse el cumplimiento de la ley, que es traerlo para que responda. Bueno, el señor seguro que se está riendo y debe estar celebrando.



¿Te parece Alan García un político honesto?

Me parece Alan García un político que sabe mucho. Yo no puedo poner las manos al fuego por García ni por nadie. Ahora, lo que quiero decir también es que la ley tiene que demostrar y sentenciar a los culpables, sea quien sea. AG, OH, AT o quien quiera que sea. Que estén adentro y si tienen que responder con la cárcel, que lo hagan...



¿Cuál es la principal enfermedad de este país?

La informalidad y la corrupción.



Gracias, Mónica, por concederme esta entrevista, ojalá que el país salga adelante...

Muchas gracias a ti.



(Oscar Torres)