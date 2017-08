Pedro Pablo Kuczynski manifestó que "no se reunirá con Maduro". "Él hizo un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Ahora lo sustituido con una llamada Asamblea constituyente". manifestó PPK.



El mandatario Pedro Pablo Kuczynski también indicó que Nicolás Maduro es un dictador. "Que se vaya. Él es un dictador". PPK dijo que la ONU no es el organismo indicado para ver este conflicto regional.



Como se recuerda, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó por medio de un comunicado que el Gobierno peruano ha decido expulsar al Embajador de Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia.



El gobierno del Perú reafirmó su posición de continuar ayudando con la restauración de la democracia en el hermano país de Venezuela.



El Embajador de Venezuela, Diego Alfredo Molero Bellavia, tiene cinco días para dejar suelo peruano.



En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se menciona que "ha dado por no recibida la nota de protesta del Gobierno de Venezuela sobre la Declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables".



Pedro Pablo Kuczynski