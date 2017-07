PPK sobre Ollanta Humala y Nadine Heredia: "Es una situación trágica y lamentable" [VIDEO]

El presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre la orden de prisión preventiva al ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. PPK lamentó la situación de la ex pareja presidencial y consideró que es "trágico y lamentable".



Asimismo, indicó que espera que el proceso de Humala y Heredia sea rápido y transparente. "Sobre Ollanta [Humala] y Nadine [Heredia], yo espero que haya un proceso rápido. Todo el mundo tiene derecho a una justicia eficiente y rápida", expresó.



"Yo creo la imagen del Perú está dividida, por un lado se ve que el Perú está buscando eliminar la corrupción, pero por el otro lado, por lo menos el Poder Judicial y la opinión publica piensan que hay mucha corrupción y por eso tenemos esta situación trágica y lamentable"



En tanto, Ollanta Humala calificó la orden de prisión preventiva en su contra como "una confirmación del abuso de poder". A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente indicó que "harán frente" a la situación "en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos".



La ex primera dama, Nadine Heredia, usó también su cuenta de Twitter para defenderse. "Gracias a los que no sentencian antes de tiempo y que creen en la inocencia hasta que existan pruebas en contra. Hoy no han sido presentadas".