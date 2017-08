PPK: "La pachamanca es de origen árabe y el ceviche de origen japonés"

¿No son peruanos? Según nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, la Pachamanca y el Ceviche no tendrían origen peruano. En un discurso para la presentación de Cocina Con Causa en Magdalena, el Presidente afirmó que estos platos tendrían origen árabe y japonés, respectivamente.

“El Perú es una capital de la gastronomía. Una cultura gastronómica única en el mundo que es una mezcla de ingredientes andinos, marinos, asiáticos, europeos. Aquí se ha juntado todo en una cocina única que, de repente, hace unos años no existía. Por ejemplo, la pachamanca es de origen árabe ¿no? Y el ceviche es de origen japonés, algo así. Y todo esto se ha juntado aquí en una calidad de comida con sabores únicos en el mundo”, expresó Pedro Pablo Kuczynski.

El portal historiadecocina.com sostiene que la Pachamanca tiene su origen en las cuevas de Lauricocha, en Huánuco - Perú. Otros historiados atribuyen la creación de plato a los Wancas, durante el periodo de expansión de los Wari. Sin embargo, no se dice nada sobre un supuesto origen árabe.

Las historias sobre el origen del ceviche son diversas. Algunas dicen que tiene un origen quechua, proveniente de la palabra 'siwichi', que significa ‘pescado fresco’ o ‘pescado tierno’. Otros dicen que proviene de la palabra 'cebo', que significa 'manjar' en latín. El portal aboutespanol.com asegura que su origen proviene de los mochica. "Se cree que los pobladores de la cultura Mochica, en el norte del Perú, hace más de dos mil años ya comían el pescado crudo que era macerado con el jugo de alguna fruta que posiblemente era el tumbo", escriben en su web.

Las declaraciones de PPK no han sido bien recibidas y han causado confusión entre las personas que la escucharon. Algunos no saben si creer en las afirmaciones del Presidente. Otros están seguros que es un error y no debió compartir esa información.

Recordemos que la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski no pasa por una buena racha. Hace unas semanas, la encuestadora CPI dio a conocer que su popularidad pasó de un 35.2 % en mayo a un 26.3% en agosto.

También se indica que la desaprobación de PPK se incrementó en un 69.5 %, mientras que un 64.4 % considera que no ha tenido ningún logro hasta ahora.