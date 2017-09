¿PPK le pedirá una ‘ayudita divina’ al papa Francisco para llevar la fiesta en paz con el fujimorismo?

VISITA AL PAPA

Con mucha fe. PPK ya está Roma para su visita al Papa Francisco en el Vaticano. Recibirá su bendición y le agradecerá por su próximo viaje al Perú...



‘TERMOCÉFALO’

Una de las palabras más usadas por Mauricio Mulder es ‘termocéfalo’. Significa ‘persona que tiene ideas conservadoras o pasadas de moda’. Ayayay...



DESCONFIANZA

Carlos Tubino dice que desde que la vio por primera vez, Yesenia Ponce no le inspiró confianza. La verdad es que hay varios fujimoristas con roche...



TERREMOTO DEL 70

Fredy Otárola, el excongresista nacionalista, recuerda que estuvo en Huaraz en el terremoto de 1970. Ojalá no se vuelva a repetir...



POR PPK

Como Verónika Mendoza dice que el nuevo gabinete se creó para complacer al fujiaprismo, Javier Velásquez Quesquén le recuerda que no votó por PPK, pero ella sí. Plop...



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.