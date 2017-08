PPK visitará al Papa Francisco en el Vaticano [VIDEO]

En setiembre, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) viajará al Vaticano para invitar personalmente al Papa Francisco al Perú, quien en enero del año entrante realizará una visita a nuestro país y estará en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado.



Durante una entrevista radial, PPK detalló que si un sumo pontífice llega a alguna nación, el protocolo de la Santa Sede señala que el jefe del Estado va personalmente y lo invita.



“Lo invité por carta y me contestó, ya está toda su visita organizándose”, señaló. PPK viajará al Vaticano después de su participación en la Asamblea General de la ONU (Estados Unidos).

CAMPAÑA

En otro momento, PPK aseguró que Odebrecht nunca le ofreció ni le dio dinero para la campaña del 2011. “Yo andaba bajo en las encuestas. ¿Para qué desperdiciar la plata en alguien que iba a perder?”, manifestó.



Finalmente, sobre los insultos que ha recibido de parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, PPK indicó: “Si me insulta a mí, bueno, ya estoy acostumbrado. Yo no me voy a meter en eso”.