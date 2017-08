PPK: ¿cómo es percibido por la gente? Hernán Chaparro, de GfK, nos responde

El país vive un estado de incertidumbre política. Por tal motivo, conversamos con Hernán Chaparro, gerente general de la encuestadora GFK, quien es una autoridad para definir qué está sintiendo la calle, la opinión pública, a propósito de la coyuntura política.



Hernán, este caos en las calles, las huelgas, ¿crees que este Gobierno ha perdido el rumbo?

Varios han perdido el rumbo. El Gobierno, el Congreso y varios partidos están perdiendo el rumbo. Los gremios también, no porque no haya algunas agendas muy claras, sino que incluso porque el mismo Sutep está dividido. Entonces, dime ¿qué cosa no está partida en varias partes?



Más de dos meses sin clases escolares es algo grave. ¿Quién es el principal responsable?

Hay una responsabilidad finalmente del Estado más que del Gobierno. Es un tema que viene de atrás. Las cifras, lo que indican es que fue mejorando, pero la verdad hay reivindicaciones que estaban ahí pendientes. Existe mucha resistencia de parte de los profesores, mucha resistencia a ser evaluados en el profesor de base, y creo que hay una agenda política clara de parte de los actuales dirigentes.



Tú eres investigador de la opinión pública, ¿cómo percibe la gente a PPK?

Creo que distante.



Algunos analistas dicen que si el camino sigue así, podría haber vacancia presidencial, ¿lo crees así?

Eso dependerá de la oposición. Recuerdo la España de Felipe González, que decía: “Para poder gobernar bien necesitamos una oposición clara”. Y en estos momentos no solamente en el Gobierno hay dificultad para ver las cosas, sino también en la oposición.



¿Es malo que el propio presidente haya dado a entender que encabeza un Gobierno débil?

No estoy seguro de que haya dicho eso, la verdad. Creo que lo que dijo fue que se habían equivocado. No me parece mal decir que te equivocaste, sobre todo si tienes una alternativa y corriges. El problema está en que no hay claridad en cuanto a alternativa.



Este dirigente de los maestros, Pedro Castillo, ¿crees que está vinculado a grupos relacionados con Sendero Luminoso y no le interesa la solución de la huelga?

Por lo menos en la información pública que existe, aparentemente sí está vinculado, más o menos, directamente a grupos que tienen agendas políticas de mediano a largo plazo y que no representan necesariamente a los profesores.



¿Y no le interesaría a este señor solucionar la huelga?

Sí le interesa, en tanto él quede como el héroe de este proceso.



Jorge Del Castillo ha denunciado que el fujimorismo ha boicoteado la solución en el tema de los maestros.

Ahí solamente puedo opinar de lo que es público y notorio. El fujimorismo no estuvo presente en el esfuerzo que hubo de parte del Congreso. Negoció por su lado. Se tomaban fotos con los dirigentes, después criticaban a los ministros o a la ministra por estar conversando, entonces ha habido mensajes muy contradictorios de parte del fujimorismo.



Hay una sensación de que las cosas andan mal, ¿no se supone que este era un gabinete de lujo y que iba a garantizar el crecimiento de la economía?

Sí, uno de los errores ahí es no darse cuenta de que los ministros, que sinceramente no sé en qué momento ni quién los catalogó de lujo, tienen que hacer un trabajo técnico combinado con un trabajo político de sumar, de negociar y creo que eso todavía no se valora en su justa medida.



¿Por qué no conecta bien PPK con las grandes masas?

Bueno, según él a la gente no le interesa la política y yo creo que es un inmenso error. Tiene razón en cuanto a que a la gente no le interesan el debate, la pelea, la conflictividad, pero sí la política respecto a resultados, y lo que quiere ver son ideas claras. Esos mensajes hay que darlos y eso es política.



¿Te parece bien que el presidente se vaya al Golf de San Isidro en plena huelga y los alumnos sin clases?

Yo creo que son frivolidades, no del presidente, sino del periodismo. Sinceramente, que destacar eso... La gente se puede ir a comer adonde quiera.



Un estudio (Cámara Comercio de Lima) precisa que si la economía no crece a mejores ritmos, hay peligro de que 11 millones de peruanos vuelvan a la pobreza, ¿es verdad?

Hay peligro, efectivamente. No creo que en el corto plazo. Hemos hecho una tarea de algún tiempo para darle bases a la economía del país y estamos todavía a tiempo de encauzar las cosas y darles la dirección adecuada. Finalmente, a pesar de todos los problemas en el panorama latinoamericano, seguimos siendo el país con más claro crecimiento.



Economistas y analistas sostienen que al margen del fenómeno de El Niño Costero y Lava Jato, se pudo hacer más y no se hizo. ¿Estás de acuerdo?

Entiendo que ha habido algunas medidas que el mismo Gobierno ha reconocido y bueno, sí, aparentemente, sí.



¿Se parece este Gobierno al segundo de Fernando Belaunde?

No, era otra época. Hoy, como país, hemos madurado bastante más. Hay un contexto diferente.



¿Le faltan políticos a este gabinete de tecnócratas?

Sí, yo creo que le faltan políticos y, sobre todo, hacer política. A decir verdad, le falta partido.



¿Qué perfil de ministro se necesita para llegar a la gente?

Alguien que tenga buena capacidad de convocatoria, más actividad, velocidad. Saber en qué momento intervenir y cuando no.



¿Fue un error no hacer más cambios en el gabinete?

Yo he sido un gran defensor de que no haya cambios en el gabinete. A mí me parece un absurdo en este país creer que cambiar de ministros es la mejor forma de remontar niveles de aprobación, porque eso funciona tres meses más y si las cosas no han cambiado de verdad, no sirven para nada. Dicho esto, creo que en este julio se debió hacer un poco más de ajustes, más significativos, y se perdió una oportunidad.



¿No fue una provocación nombrar a Fiorella Molinelli como ministra luego del tema Chinchero?

Sí, creo que eso no fue lo más atinado. Honestamente, no la conozco y más allá de las opiniones técnicas, el mensaje no era el adecuado. Pero esas son las cosas a las que, aparentemente, el presidente no les da importancia.



Algunos analistas sostienen que este es un Gobierno de lobistas, ¿la gente piensa lo mismo?

En las encuestas que hemos hecho en GFK hay esa percepción. Yo personalmente no la comparto, pero hay que reconocer que en las encuestas es lo que se vislumbra.



DESGASTE DE KEIKO

¿Consideras que Keiko Fujimori está perdiendo liderazgo?

Sí. Hay un desgaste, no de Keiko en particular -hay un apellido ahí que sostiene mucho- pero sí del fujimorismo. Como bancada, claramente también en las encuestas que hacemos, se ve que hay un deterioro.



Keiko ha perdido dos elecciones, ¿se puede convertir en la nueva Lourdes Flores?

No, porque Lourdes Flores, más allá de sus errores eventualmente de campaña, no tenía ni partido. Hoy el fujimorismo es un movimiento. Hay toda una conexión todavía con una tradición y todo un apoyo popular vinculado al fujimorismo, que le da mucho margen de acción.



¿Ves presidenciable a Kenji?

Presidenciable, en el sentido de posibilidades remotas, son bajas. Ahora, que él se anime en algún momento, probablemente.



¿Existe la posibilidad de que pueda surgir una candidatura extremista o radical de izquierda?

Esta situación de cierto desorden y caos por todos lados no hace más que promover populismo de derecha o de izquierda.



¿Le convendría a PPK indultar a Alberto Fujimori para que tenga gobernabilidad?

No, yo creo que no.



Con una economía fría y asaltos a diario en las calles, ¿cómo se siente la gente respecto a este Gobierno?

Hay diferentes reacciones. Hay gente que se siente disgustada, está molesta, fastidiada y eso se expresa, por ejemplo, en los apoyos que puede haber en el tema de los maestros. Y hay otra gente que se siente más bien decepcionada, toma distancia y se dedica a lo suyo por decepción.



¿Y la mayoría qué dice?

“Qué pena, esto parece ser más de lo mismo”.



¿Eres optimista con el futuro del país?

Por supuesto que sí.



¿Cuál es la sensación del pueblo ante tantos políticos vinculados a millonarias coimas de Odebrecht?

Es una especie de “ya lo sabía”. Una especie de decepción que se confirma en la sospecha, pero la gente sigue esperando ver alternativas. Hay una demanda ahí de alternativa que siempre está presente.

¿La mayoría de la población aprueba que Ollanta y Nadine estén presos?

Sí, lo que hemos visto es que sí. Hay una aprobación, porque hay mucha desilusión. Es una pareja en la cual se generó una serie de expectativas y ha habido mucha decepción.



Una de las encuestas de GFK determinaba que Alan había perdido vigencia. ¿Qué quiere decir exactamente?

Que en estos momentos la gente lo ve como parte del pasado, que es lo que ya pasó en las elecciones.



¿Cuál es la principal enfermedad de este país?

La desconfianza.



Gracias, Hernán, por concederme esta entrevista, ojalá el Perú salga adelante.

Muchas gracias a ustedes.



(Oscar Torres)