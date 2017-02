Pepitas: PPK 'metió la pata' con comentario en Princeton [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



LAS PUYAS

El oficialista Juan Sheput lamentó que el impasse que existe entre el parlamentario Víctor García Belaunde y el ministro Martín Vizcarra haya terminado en puyas. “Todo esto no hace más que empobrecer el debate”, manifestó. Uyuyuy...



BENÍTEZ

Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, anunció que de ser necesario recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revocar la orden de prisión preventiva que pesa sobre su patrocinado...



RENUNCIA

El congresista Alberto Quintanilla (Frente Amplio) señaló que José Chlimper, actual miembro del directorio del BCR, ‘no tiene la solvencia moral’ para ocupar dicho cargo. Pidió su renuncia inmediata. ¿En qué terminará todo esto? Hummm...



DEFIENDE

Así que el oficialista Gilbert Violeta pegó el grito al cielo cuando se habló de una posible interpelación y posterior censura del ministro Martín Vizcarra. Jura que esto no es algo objetivo, sino político. O sea que le mandó su chiquita a ‘Vitocho’...



FRASECITA

Para muchos, Pedro Pablo Kuczynski metió la pata cuando pronunció la siguiente frase: ‘Para Estados Unidos, Latinoamérica es un perro que no da problemas...’. Las críticas no se hicieron esperar y le dieron con palo...

EN ÉTICA

Hoy, la Comisión de Ética debatirá y votará el informe sobre el aprista Elías Rodríguez, acusado de cometer un presunto plagio en los textos de sus proyectos de ley. Podría ser suspendido por 90 días sin goce de haber...

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.