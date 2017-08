El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) promulgó hoy la ley que modifica el artículo 41 de la Constitución para establecer como imprescriptibles los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos.



“Lucharemos contra el cáncer de la corrupción en el Estado. Corruptos y corrompidos NO evadirán la justicia”, escribió PPK en su cuenta de Twitter junto a un breve vídeo en el que explica los pormenores de la norma.



PPK explicó que con esta norma no expirará la responsabilidad penal de los funcionarios o servidores públicos o particulares que cometan delitos contra la administración pública o afecten al patrimonio del Estado.



De esta manera, el jefe de Estado precisó que aquellos que cometan delitos de corrupción serán perseguidos por la justicia peruana hasta que se esclarezca su responsabilidad o no en el proceso que se les siga.



PPK promulga ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción

La imprescriptibilidad se aplicará "en los supuestos más graves", entre los que podrían estar considerados los delitos de cohechos, peculados (apropiación indebida de fondos públicos), colusiones, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, malversaciones, tráfico de influencias especial y enriquecimiento ilícito.



PPK destacó que la reforma constitucional del artículo 41 de la Constitución “es un esfuerzo tanto del Congreso, que aprobó este cambio constitucional, como del Ejecutivo que lo propuso y lo ha firmado”.



El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno en octubre de 2016 junto con los grupos parlamentarios del oficialista Peruanos por el Kambio (PpK), el izquierdista Frente Amplio y el centrista Acción Popular.



La norma fue aprobada de manera unánime por el Congreso, controlado con mayoría absoluta por el fujimorismo, tanto en su primera votación realizada el 1 de marzo como en la segunda votación celebrada el 17 de julio. (Con información de EFE y Andina)

