¿Por qué el príncipe William nunca usa su anillo de casado?

El príncipe William, hijo de Lady Di y el príncipe Carlos, se casó con Kate Middleton el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, en Londres. Sin embargo, el segundo en línea de sucesión al trono británico no usa su anillo de bodas, como es habitual en las parejas casadas. ¿Por qué? ¿Será que la pareja pasa un mal momento?



Ninguna de las anteriores. La única razón por la que el príncipe William nunca usa su anillo de casado es porque no quiere hacerlo.



Es más, esta decisión "real" se informó en 2012, un año después de que la pareja contrajera matrimonio. En ese momento, un ayudante del palacio real explicó la decisión del príncipe.



La boda del príncipe William y Kate Middleton.

"No es una persona de joyas. Nunca las ha usado. Se decidió que no quería usar una ahora. Es solo una cuestión de preferencia personal".



Sin embargo, el hecho de que el príncipe William no use su anillo de bodas parece preocuparle a algunos usuarios de las redes sociales, quienes se siguen haciendo la misma pregunta de esta nota.



¿Será una costumbre de los varones de la realeza? Porque el príncipe William no es el único que no usa su anillo de casado. El príncipe Felipe de España tampoco usa dicha joya.