El escándalo por el caso de Pura Vida, del Grupo Gloria, no solo sigue siendo tema de debate en nuestro país, también ha provocado que decenas de peruanos se hagan la misma pregunta: ¿Cuáles de todos los productos que se venden en el mercado peruano son 100% leche evaporada?



En busca de leche pura. Es por eso que a propósito de la polémica de Pura Vida, Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, hizo un listado de las leches que se venden en el mercado peruano. ¿Qué productos de los se que venden sí son leche?



El diario Gestión dio a conocer el listado de los productos que sí son leche y los que solo pueden ser considerados como 'bebida láctea':



1. Según Zúñiga, Gloria clásica en sus tres versiones evaporadas (entera, light y súper light) y las aditivadas para niños (Niños Defense y Escolar) son las únicas de esta marca que sí son leche o leche enriquecida.



Estos productos incluyen en su empaquetado la palabra "leche" o "leche enriquecida".



Leche Gloria. Leche Gloria.

2. Bonlé, del Grupo Gloria, en sus tres versiones evaporadas (entera, light y sin lactosa) coloca en sus envases la palabra "leche", pero en la lista de ingredientes incluye grasa vegetal, al igual que Pura Vida. Es decir, no es leche evaporada al 100%.



“Lo correcto sería que diga “mezcla láctea, mezcla de leche evaporada descremada y grasa vegetal” o un análogo, menciona Zúñiga.



Leche Bonlé. Leche Bonlé.

3. Pura Vida Evaporada (entera NutriMax) de Gloria no incluye la palabra "leche" en su etiqueta pero la coloca la imagen de una vaca "siendo solo una bebida láctea”.



En tanto, la leche entera en polvo Pura Vida, sí es leche.



Pura Vida: En 2007 decían que eran leche, pero ya no en 2016, ¿qué pasó? Pura Vida: En 2007 decían que eran leche, pero ya no en 2016, ¿qué pasó?

4. Laive Evaporada (entera, light y sin lactosa) no coloca la palabra "leche" en la etiqueta, solo la menciona como uno de los componentes del producto en el descriptor. Por tanto, es solo una bebida láctea.



5. La única leche al 100% , asegura Zúñiga, es la Bolsitarro de Laive.



Bolsitarro de Laive. Bolsitarro de Laive.

6. El defensor del consumidor de Elegir, advirtió que LAN de Nestlé tampoco es leche. Se trata de fórmulas (bebidas lácteas especializadas) que incluyen leche.



7. Ideal evaporada Azul de Nestlé “sí es leche, enriquecida y endulzada”.



8. En tanto, Ideal Amanecer evaporada de Nestlé, no es leche sino una mezcla láctea con grasa vegetal como Pura Vida, pero enriquecida.



“Más allá del empaque, incluye publicidad engañosa pues tiene auspicio televisivo que la vende como leche”, advirtió Zúñiga.



9. Ideal evaporada Light también “es una bebida láctea”. La palabra "leche" no aparece en el empaque, solo se encuentra en el descriptor.



10. Finalmente, Reina del Campo evaporada de Nestlé es la más problemática de la marca. “Tiene un texto descriptivo en el empaque que empieza como: la leche evaporada Reina del Campo…, pero no es leche”.