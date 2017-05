Pucallpa: Sufrieron fuerte accidente camino a su boda, pero se casaron igual [VIDEO]

Manuel Castañeda Cachique y Gilda Torres Zúñiga no dejaron que nada impidiera su unión, ni si quiera un fuerte accidente de tránsito que sufrieron en la ciudad de Pucallpa.

Ambos estuvieron a punto de perder la vida horas antes de que acudieran a un matrimonio masivo en Pucallpa. Ellos se se desplazaban por una calle, cuando sufrieron el accidente por culpa del conductor de una moto.

“Estábamos yendo en otro carril y se ha metido la moto. Parece que ha estado borracho. Por no chocarme he tenido que chocar otro vehículo”, contó Castañeda Cachique. Él y Torres Zúñiga no se amilanaron por esta situación y acudieron a su boda con vendajes y moretones en distintas partes del cuerpo en Pucallpa.

El amor de ambos pudo más y lograron cumplir su sueño ante al mirada admirada de otras parejas presentes para esta ceremonia masiva en Pucallpa. Al menos ya tienen una historia que contar a su familia.