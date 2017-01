Caos en Puente Piedra: Luis Castañeda Lossio indica que el contrato se debe cumplir [VIDEO]

Los desmanes ocurridos por la instalación de una nueva garita de peaje en el distrito de Puente Piedra, alarmó a la ciudad. Ello porque los vecinos de la zona calificaron de 'abusiva' la apertura, algo que encontró respuesta de algunos actores políticos. Uno de ellos fue el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.



En diálogo con RPP Noticias, el burgomaestre sostuvo que el contrato con Rutas de Lima, que se firmó durante la gestión de Susana Villarán, solo tiene que aplicarse. En pocas palabras, Luis Castañeda Lossio indicó que se tiene que cumplir a pesar de la desaprobación de las personas.



“Este contrato fue firmado durante la gestión de Susana Villarán, el 9 de enero de 2013. Ahí hay una serie de obligaciones y simplemente lo que se ha hecho es aplicar ese contrato. La gestión actual está maniatada en virtud de ese contrato que está garantizado por la Constitución y las leyes y nosotros no podemos modificar absolutamente nada”, indicó Luis Castañeda Lossio al mencionado medio.

Según sostuvo el alcalde de Lima, no existen mecanismos para impedir lo que se firmó en el contrato suscrito durante la administración de Susana Villarán, quien no ha dicho 'ni pío' hasta ahora.



“No hay manera que la Municipalidad de Lima pueda impedir el cumplimiento de ese contrato porque estaríamos obligados a hacer una serie de pagos que serían extraordinarios por la nulidad del contrato, por ir a los tribunales de justicia. O sea, no es tan simple”, manifestó Luis Castañeda Lossio.

