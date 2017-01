Puente Piedra: ¿Municipalidad de Lima podría quebrar si no se llega a cobrar peaje? [VIDEO]

El caos en Puente Piedra por la instalación de una nueva garita de peaje llevó a actos de vandalismo y destrucción, en los cuales muchos desadaptados se enfrentaron a la Policía. En este trámite varias estaciones de cobro fueron hechas cenizas al ser incendiadas, algo que imposibilitará la recaudación del monto por peaje.



El conflicto entre los vecinos de Puente Piedra y la comuna podría tener consecuencias más que grandes para la Municipalidad de Lima, la cual podría ser la más dañada por esta manifestación.



Y es que el contrato que se firmó entre la entidad de Rutas de Lima se puede ver un apartado que trata de lo que sucedería en casos similares al presentado en Puente Piedra. Según el documento, si no se llega a recaudar dinero por peaje en tres días, la Municipalidad de Lima tendría que pagar una penalidad.

¿De cuánto? Pues, el monto sería el equivalente al que se habría juntado en los días en que no se llegó a cobrar. Sin duda, algo que no le favorecería a la ciudad.



"El concedente (Municipalidad de Lima) reconocerá al concesionario (Rutas de Lima) un monto equivalente a la recaudación de las tarifas de las unidades de peaje existentes y/o de la unidad nueva de peaje de Chillón, según corresponda, que el concesionario no puede recaudar debido a dichos actos", se puede leer en el mencionado contrato.

