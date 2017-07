Puno: Confirmaron 7 años de cárcel a Walter Aduviri por ‘Aimarazo’

Por Samuel Vilca



Después de cinco horas de audiencia, se dio la lectura final de sentencia por el caso ‘Aimarazo’ y los miembros del Juzgado Penal Colegiado de Puno confirmaron la pena de siete años de cárcel en contra del exdirigente aimara Walter Aduviri Calisaya por el delito de disturbios originados en mayo del 2011.

Aunque se esperaba la sentencia efectiva, los magistrados de Puno también determinaron que la disposición no será ejecutada hasta que los miembros de la segunda instancia se pronuncien, es decir, ahora la confirmación o no del fallo, está en manos de los jueces superiores de dicho fuero.

Como lo adelantaron el pasado 6 de julio, Aduviri Calisaya deberá pagar una caución económica de 2 millones de soles al Estado, pero aún no se ordenó su captura en Puno.



En las afueras del Poder Judicial de Puno, al menos mil pobladores provenientes de las zonas aimaras hicieron un plantón y arengaron para exigir a las autoridades judiciales la libertad de Aduviri, de quien dicen que no hizo nada durante la protesta del 2011.



Su abogado defensor, Martín Ticona Maquera, no aceptó la sanción y aseguró que apelará el dictamen en Puno.