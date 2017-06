¿Pura Vida afectará la imagen del Grupo Gloria?: consumidores se sienten engañados

¿El escándalo de Pura Vida afectará la imagen del Grupo Gloria? Para Rodrigo Salazar, de Semana Económica, la reputación de Gloria sí se verá afectada. "A diferencia de otros casos de reputación, éste puede resultar más complejo de superar por la naturaleza del producto en cuestión y la relación emocional entre el consumidor peruano y Gloria, la marca madre", explica.



Salazar afirma que "el impacto es mayor en el caso de los productos básicos". Es decir, los que están relacionados a los niños y la maternidad.



¿Pero a qué se debe esto? "Al sentimiento de engaño por parte del consumidor". Según, Ximena Vega, CEO de Claridad, compañía de coaching estratégico, y ex VP de FCB Mayo, el consumidor siente que "no ha recibido los beneficios esperados" de los productos.



Este sentimiento se ha generado pese a que la empresa, según Robert Priday, CEO de Gloria, ha cumplido con "todos los lineamientos requeridos".



“Para el consumidor es leche o no es leche; no le interesa si es 60% leche”, señala Max Vidal, exdirector de Alicorp. “Para el peruano la leche es la panacea de la alimentación”, añade.



Salazar indica que "debido a la estrategia one brand que sigue Gloria, el daño reputacional podría impactar todo el portafolio. El contagio se vio cuando el problema pasó de las etiquetas de Pura Vida a la comunicación de Gloria".