Desde que el escándalo de Pura Vida estalló en Panamá hace una semana tras advertir que dicha marca no era 100% leche, la imagen del Grupo Gloria en redes sociales como Twitter ha caído en picada y más aún luego que las autoridades peruanas empezaran a tomar cartas en el asunto.



Si bien el Grupo Gloria indicó que modificará el etiquetado de Pura Vida para evitar la ‘confusión’ de sus clientes, las críticas a uno de los conglomerados más grandes y poderosos del país no han cesado y algunos expresaron su decepción debido a que precisamente no ofrecían realmente lo que prometían.



Digesa, en tanto, anunció el último viernes el inicio de un proceso sancionador contra el Grupo Gloria por el escándalo de Pura y por lo pronto suspendió su registro sanitario, además de ordenar el retiro inmediato del producto del mercado, medida que el conglomerado ya empezó a acatar.



¿Cómo saber si lo que tomamos es leche? Ojo a estos consejos

Pero Pura Vida no ha sido la única marca del Grupo Gloria afectada por todo este escándalo de la leche que no es leche, ya que otros tres productos de su línea Bonlé (Bonlé deslactosada, Bonlé light y Bonlé entera) serán retirados del mercado por publicidad engañosa.



Aún se desconoce si las sanciones o las medidas contra el Grupo Gloria continuarán, pero desde Twitter y otras redes sociales los usuarios han manifestado su negativa a olvidar esta falta del conglomerado hacia sus consumidores compartiendo el hashtag #YoNoPerdonoAGloria, criticando a varios de sus productos más conocidos con memes y variopintas publicaciones.



A continuación le presentamos todos los ‘tuits’ que llevan el hashtag #YoNoPerdonoAGloria, con los cuales los usuarios le hacen recordar al Grupo Gloria que este escándalo con Pura Vida está muy lejos de terminar a pesar de lo que piensa el presidente del conglomerado, que cree que los peruanos "perdonarán" a su empresa por esta falta.

