Pura Vida: Indecopi ordena la paralización de la venta del polémico producto [VIDEO]

El escándalo de Pura Vida le ha costado mucho al Grupo Gloria. Y es que no solo el tema ha mellado en la imagen del conglomerado, sino que ahora esto la obligará a paralizar la venta a este producto a nivel nacional.



La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi dio una medida cautelar de inmovilización y cese de la comercialización de todos los lotes de Pura Vida Nutrimax en el territorio nacional.



Esto se dará, al menos, hasta que Digesa se pronuncie sobre la revisión del registro sanitario de Pura Vida y las diversas denuncias que se han hecho en estos días. La entidad sostiene que la etiqueta del producto no corresponde a su naturaleza.



Hay que mencionar que el Grupo Gloria determinó con acatar la disposición de Indecopi. Esto sigue la misma línea de lo ocurrido en Panamá, donde se generó la polémica. Allí, el gigante empresarial no se opuso a las medidas del gobierno local.



Pura Vida 2016