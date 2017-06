Pura Vida: proyecto de ley propone sancionar con cárcel a quienes mientan sobre productos 

El caso Pura Vida ha hecho tambalear a todo el sector dedicado a los lácteos. Y es que este no sería el único producto que no colocaría en su etiqueta la denominación que le corresponde, algo que haría que no pocos usuarios se vean confundidos al momento de comprar.



Este último asunto ha sido visto, como lo indica Andina, por el congresista fujimorista Sergio Dávila. El parlamentario presentó un proyecto de ley que propone sancionar con cárcel, de 4 a 8 años, a quien dé información falsa sobre alimentos, medicamentos y demás.



El proyecto del legislador plantea el restablecimiento, total, de los artículos 238 y 239 del Código Penal. Estos dos se refieren directamente a la inducción al error a los consumidores con informaciones falsas sobre los productos, algo que habría pasado en el asunto de Pura Vida en Panamá.

Aumentan ventas de leche fresca de vaca tras caso ‘Pura Vida’

En palabras con referida agencia de noticias, el congresista sostuvo que el proyecto de ley nació para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y así darles una garantía de lo que están tomando, comiendo o usando, algo que no habría pasado con Pura Vida.



“Se trata de defender el derechos de los consumidores y darles las garantías necesarias para que la información que se les ofrece con relación a un determinado producto sea veraz y exacta”, manifestó Dávila.