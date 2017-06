Memes divertidos: Pura Vida no es leche y las redes sociales no tienen piedad [VIDEO y FOTOS]

Los usuarios de la redes sociales no tuvieron piedad por el caso de leche Pura Vida y comenzaron la batalla de memes más insólita de todos los tiempos.



Pura Vida no es leche, pero al menos nos hace reír con memes sobre el caso. El caso de Pura Vida, del Grupo Gloria, continúa generando polémica. Y es que luego de que Panamá prohibiera la importación y comercialización de Pura Vida por no ser leche, las autoridades nacionales han abierto una investigación al Grupo Gloria, uno de los conglomerados más poderosos y grandes del Perú.



Pero al parecer, el Grupo Gloria no es el único conglomerado enfrascado en la controversia. Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor (Elegir), señaló al diario Gestión que esta polémica también alcanzaría a Nestlé, pues en el envase de algunos de sus productos se induce al consumidor a un error como ocurre con Pura Vida.



Incluso, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha pedido que se “retire los productos de Pura Vida de los anaqueles y que se sancione al Grupo Gloria”, por indicar que se trata de leche cuando no lo es.



En tanto, los usuarios han llevado la polémica a las redes sociales y no han faltado los memes que ironizan con Pura Vida y sus 'beneficios'.



La presión ha sido tal que el Grupo Gloria ha tenido que reconocer que, tras la sanción de Panamá, realizarán un cambio en el etiquetado de Pura Vida. Es decir, quitarán la imagen de la vaca.