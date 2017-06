El escándalo de Pura Vida sigue dando que hablar. El Ministerio de Salud anunció que una Comisión Ad Hoc revisará los procedimientos relacionados al otorgamiento y modificación de los registros sanitarios vinculados a los productos tipo leche, productos lácteos, entre otros productos lecheros.



Así lo informó el portafolio mediante un comunicado, en el que detalla que esta revisión se efectuará en el marco de las normas contenidas en el Codex Alimentarius y demás disposiciones del ordenamiento jurídico nacional y renueva su compromiso de velar por el cuidado de la salud pública en nuestro país.



La Comisión Ad Hoc del Ministerio de Salud deberá instalarse en un plazo no mayor de un día hábil contado a partir de la publicación de la resolución del mencionado portafolio y podrá convocar a otros profesionales, así como entidades públicas y privadas expertas en el tema de inocuidad alimentaria para que brinden asesoramiento, colaboración y opinión especializada.



Además, la Comisión Ad Hoc del Ministerio de Salud deberá elaborar y presentar en un plazo no mayor de 15 días hábiles –contados a partir de su instalación– un informe final dirigido a Patricia García, titular del mencionado sector, sobre el encargo ofrecido respectivo a la polémica desatada por la marca Pura Vida del Grupo Gloria.



Cabe indicar que ayer la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) dispuso la revisión inmediata de las modificaciones que en el año 2015 se introdujeron a los registros sanitarios de los productos Pura Vida, producidos por el Grupo Gloria.



Pero no solo eso, ya que la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dio una medida cautelar de inmovilización y cese de la comercialización de todos los lotes de Pura Vida Nutrimax en el territorio nacional.



Hay que mencionar que el Grupo Gloria anunció que acatará la disposición de Indecopi, tal y como hizo antes en Panamá, donde se generó la polémica de que su leche Pura Vida no era 100% leche. Sin embargo, el conglomerado reiteró que su producto cumple con todas las normas y requisitos establecidos por las autoridades pertinentes.



