Pura Vida sigue vendiéndose a pesar de disposición de Indecopi [VIDEO]

Tras la polémica por el consumo del producto lácteo Pura Vida, cuya venta fue paralizada por orden de Indecopi al no ser considerado 100% leche evaporada, todavía hay negocios en Lima donde se puede obtener dicho producto.



En un recorrido por varios distritos, Trome comprobó que muchos negocios expenden Pura Vida, pero en otras tiendas los comerciantes dijeron que tienen miles de soles en stock y no saben qué hacer porque están perdiendo dinero.



“Antes salían como 20 tarros diarios porque su precio es de 2.20 soles y 2.80, según el contenido. Ahora solo me compran de dos a tres al día. Las personas que lo compran afirman que ningún producto es natural”, dijo Jaime Guevara, comerciante de la cuadra 9 de la avenida Azángaro, en el Cercado de Lima.



Otros vendedores dijeron a Trome que esperaban la llegada de los proveedores para que recojan su producto o canjearlos por otros.

Augusto Thorndike y Verónica Linares trolean a Héctor Becerril con meme de Pura Vida.

LECHE FRESCA

En la Estación Central del Metropolitano venden leche fresca Vakimu, de Huaral, a seis soles el litro.



Vendedores del Mercado Central, en el Cercado de Lima, dijeron que empezarán a vender leche fresca, pues más compradores la piden.



La Universidad Agraria La Molina ofrece lácteos Piamonte. En su página web se encuentran los precios que van desde 8 soles el litro, y son distribuidos en los mercados Unicachi, Pro, Valle Sagrado y algunas tiendas de las cadenas de supermercados Wong y Metro.