"Queremos la comparecencia simple para que Alejandro Toledo se presente ante la justicia", señaló Heriberto Benítez

Desde la clandestinidad y, a través de su abogado, el ex presidente Alejandro Toledo, presentó esta tarde un recurso de queja, para que se le revoque el mandato de prisión preventiva de 18 meses, por el de comparecencia simple.



Heriberto Benítez, defensa legal de AlejandroToledo, indicó que su defendido quiere colaborar con las investigaciones que realiza el Ministerio Púnlico sobre el caso Odebrecht, pero bajo comparecencia simple, porque considera “injusta” la medida de prisión que pesa en su contra.



“Queremos la comparecencia simple para que Alejandro Toledo pueda presentarse, que quede claro que no nos oponemos a la investigación solo consideramos que la prisión preventiva es injusta y no está dentro del marco de la ley”, manifestó.



El también ex congresista insistió en que “agotarán todos los medios” para que se revoque el fallo del juez Richard Concepción y cuestionó que la justicia peruana no le haya notificado sobre el pedido de detención contra el ex jefe de Estado que ha formalizado el gobierno a Estados Unidos, país en el que se encontraría Alejandro Toledo.



“En ningún momento nos han notificado para que podamos hacer uso de la palabra, no nos han comunicado nada, no podemos contratar abogados en otro país si no sabemos dónde se encuentra Alejandro Toledo”, manifestó.



El juez Richard Concepción Carhuancho fijó prisión preventiva de 18 meses contra Alejandro Toledo, tras abrirle proceso penal por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, luego que el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesara que le pagó al ex presidenete US$20 millones, a cambio de ganar la licitación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.