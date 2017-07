Rafo León: ¿'China Tudela' es un personaje frívolo y discriminador?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



EN LA CUMBRE I

Durante su participación en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, PPK dijo que ‘vivimos en un mundo muy turbulento’, donde no solo hay ataques con armas, sino también en lo cibernético. Es verdad, los hackers están en su apogeo...



EN LA CUMBRE II

Pero ahí no quedó la cosa, pues PPK le tiró flores a la Alianza del Pacífico asegurando que ‘estamos a favor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio de la empresa pequeña, mediana y grande’. Suena bien, pero que el pueblo lo sienta...



PIDE CERRALOS

Hablando de PPK, les contamos que Justiniano Apaza (Frente Amplio) le pidió que meta cerrojo al Congreso, ya que a su entender ha generado inestabilidad política con las interpelaciones y censuras a los ministros. Dizque solo hay caos y desorden. Uyuyuy...



NO SE SALVA

Edwin Donayre soltó comentarios machistas contra la ministra Patricia García (Salud) y aunque pidió disculpas por la ofensa, no se salvará de una acusación ante la Comisión de Ética. Movimientos feministas lo denunciarán. Ayayay...

‘OJO JALADO’ I

El oficialista Salvador Heresi hizo un llamado, en Twitter, al ministro Salvador del Solar (Cultura) para que se pronuncie por el calificativo de ‘la porcina de ojo jalado’, que el periodista Rafo León hizo, al parecer, sobre Keiko Fujimori...



‘OJO JALADO’ II

Ante esto, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en horas de la noche, donde señala que dichos calificativos pueden ser calificados como ‘denigrantes y racistas’. Expresaron su solidaridad con las personas afectadas y pidieron responsabilidad...