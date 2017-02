Regidor de San Martín de Porres que atropelló a inspector reapareció y no creerás qué fue lo primero que hizo [VIDEO]

Ocho días después de atropellar a un inspector y herir a un sereno para luego darse a la fuga durante un operativo de fiscalización en San Martín de Porres, el regidor de la municipalidad de dicho distrito reapareció en su centro de labores y lo primero que hizo simplemente dejó con la boca abierta a más de uno.



En la sesión del concejo del último lunes, Luis Paul Cárdenas Sánchez exigió al encargado que ofrezca disculpas por el retraso de la reunión y la respuesta del resto de regidores no se hizo esperar. “Él pide que respeten a su persona (...) pero él sí abusa, atropella”, señaló su colega Gerónimo Luján.



Varios vecinos presentes también expresaron su disconformidad con la actitud del funcionario de la Municipalidad de San Martín de Porres, pero el encargado de la sesión plenaria de regidores puso orden con una respuesta un tanto peculiar. “Por favor, solo se les pide no atropellar el derecho del Sr. Cárdenas. Por favor, no lo atropellemos”, dijo.



En representación del burgomaestre Adolfo Mattos, el teniente alcalde Walter Salinas aprobó un pronunciamiento público rechazando lo sucedido el pasado 28 de enero durante un operativo de fiscalización en la cuadra 32 de la avenida Perú, donde el regidor Luis Paul Cárdenas Sánchez arrolló con su auto a dos colaboradores del municipio en presunto estado de ebriedad.



Acaba la sesión en la Municipalidad de San Martín de Porres, Luis Paul Cárdenas Sánchez sostuvo que escapó en aquella ocasión de los agentes fiscalizadores por temor a que lo agredan físicamente ya que –según señala– viene siendo blanco de una persecución política por los hechos que denuncia ante los medios.



Asimismo, el regidor Luis Paul Cárdenas Sánchez manifestó que aún no ha sido notificado por la comisaría de Barboncitos del hecho y que acudirá a las diligencias que sean necesarias.





QUE NO SE TE PASE

