Reino Unido: mujer se hizo pasar por policía para acosar a su expareja [VIDEO]

Muchas de las personas que están leyendo esta nota pueden conocer el meme de la 'novia psicópata', imagen que nos muestra a una chica de mirada extraña. Esta foto podría ser ahora reemplazada por la de Lauren Adderley (21), una joven que acaba de ser condenada en Reino Unido por estar acosando a su expareja.



¿Acaso fueron miles los mensajes o correos electrónicos los que mandó a su otrora galán? Pues, no. Tal como indican medios de Reino Unido, como The Sun, Lauren Adderley llevó la apuesta del acoso a un nivel digno de un guión de Hollywood.



Todo comenzó hace algún tiempo en Reino Unido, cuando la chica conoció a Michell Lloyd (22). Ambos salieron por un par de meses y terminaron al ver que las cosas no iban por un sendero correcto.



ACOSADORA

Resultó que Lauren Adderley no aceptó que su expareja rehaga su vida y se las arregló para estar al tanto de sus movimientos. Lo que primero hizo fue, luego de un tiempo, contactar con Lloyd para decirle que hiciera una declaración a la Policía.



Lauren Adderley argumentó, en ese momento, que ella había sido víctima de un crimen. El joven, sin prever que las cosas saldrían mal, accedió inmediatamente.

Fue entonces que Lauren Adderley creó un perfil falso en las redes sociales y se hizo pasar por el 'agente Robert Hay'. Desde diciembre de 2017 hasta febrero pasado, dicho personaje contactó a Lloyd para decirle que no vaya por ciertos sitios porque podría ser detenido.



AMIGAS

Las cosas no quedaron allí para Lauren Adderley ya que ella creó otros perfiles falsos en los que se hacía pasar por chicas amigas suyas y así tantear si él estaba saliendo con alguien. Fue así que ella descubrió que Mitchell Lloyd estaba en 'coqueteos' con una chica de su trabajo.



Ese fue el detonante para Lauren Adderley, quien no dudó en tomar acción directa. Ella le dijo a su expareja que se iba a suicidar, asunto que motivó al joven a acudir a la Policía (la verdadera) y denunciar el hecho.