Indignante: Chofer que atropelló y dejó grave a joven sigue libre, y debe más 22 mil soles en multas [VIDEO]

Eduardo Quispe Corrales, de 25, permanece en el hospital Casimiro Ulloa y lucha por no perder la vista. El joven cantante fue atropellado, el pasado 1 de julio, por un bus de la empresa Evifasa en la zona de Piedra Liza, en el distrito del Rímac. Desde entonces, su estado es delicado.



Pero lo más indignante es que el chofer del bus que lo atropelló sigue en libertad. Y la empresa no se ha hecho responsable de los gastos médicos. Así lo denuncio Sharont Corrales, madre de Eduardo Quispe.



"Yo quiero que mi hijo se cure. Sé que esa persona que lo atropelló tiene familia, tiene padres. No apoyaste a mi hijo y lo dejaste a su suerte", dijo la madre, en declaraciones a América TV.



En tanto, el chofer fue identificado como Luis Alberto Castillo Sánchez, quien ante la Policía, afirmó que Quispe Corrales fue atropellado porque este estaba distraído y no reaccionó a tiempo.



El bus pertenecía a la empresa Evifasa S.A., y según se conoció este vehículo tiene una deuda que supera los 22 mil soles en multas.



Trascendió que Castillo Sánchez fue puesto en libertad por la policía debido a la falta de pruebas.