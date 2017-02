Rímac: Delincuentes subieron a bus a robar a pasajeros pero... 

En pleno día, tres delincuentes subieron a un bus que cubría la ruta Pachacamac - Los Olivos, a la altura del Rímac, para asaltar a los pasajeros.



Con arma en mano, los tres facinerosos obligaron al chófer del bus que no pare en ningún paradero y que siga la ruta, sin embargo, no contaron con el tráfico de la vía de Evitamiento. "Ahí he aprovechado y he pedido ayuda a una patrulla", contó un valiente pasajero.



Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, agentes del Escuadrón Verde iniciaron una persecución hasta alcanzar el bus. En el interior, detuvieron a Jorge Antonio Araujo Pérez (26), Roberto Silvestre Azucena (44) y Brayan Jesús Arias (19). Todos tenían armas y municiones.



"Ellos han subido a matarnos. No pudimos resistirnos y entregamos todo lo que teníamos", comentó Regina Herrera, otra pasajera.



Aunque recuperaron sus pertenencias, los momentos de tensión y pánico jamás podrán olvidarlo.