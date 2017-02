¡Disparó con todo! Tras el desastre y caos generado por los desbordes del río Huaycoloro esta semana, el alcalde de San Juan de Lurigancho salió a referirse a lo que ocurre en su jurisdicción y no dudó en responsabilizar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, de la falta de obras de prevención en todas las zonas afectadas.

Juan Navarro dio declaraciones en RPP confirmando que la última crecida del río Huaycoloro no ha llegado a mayores, como informó la Municipalidad de Lima esta tarde. Sin embargo, el burgomaestre estalló cuando se refirió al anuncio de Luis Castañeda Lossio de la colocación de un puente Bailey en solo 7 en reemplazo provisional del que colapsó en Malecón Checa.

"Ojalá que se haga lo más rápido posible porque dijeron claramente que en siete días lo terminaban, pero el alcalde Castañeda por el distrito de San Juan de Lurigancho, como en otros distritos, no hace absolutamente nada de nada", declaró Navarro.

"Inclusive nosotros le hemos mandado varios documentos para que nos pueda mencionar qué avenidas principales, que son facultad de Lima Metropolitana, va a intervenir. Acá en la zona de Campoy hay un presupuesto participativo ganado el año 2014 para que pueda ejecutar justamente en las pistas de Campoy, pero hasta el momento no ha hecho ni el perfil, ni el snip, no ha hecho el expediente técnico, no ha hecho absolutamente nada de nada", finalizó indignado Juan Navarro, quien también ha sido cuestionado en estos días por la falta de acciones que hubieran mitigado las consecuencias de los desbordes del río Huaycoloro en San Juan de Lurigancho.